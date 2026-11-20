Sarà Robert Pattinson il nuovo "James Bond". L'attore è stato approvato anche dalla famiglia reale, Re Carlo III su tutti.

Sarà Robert Pattinson il nuovo “James Bond”. L’attore è stato approvato anche dalla famiglia reale, Re Carlo III su tutti. I dettagli.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond

C’era grande attesa tra i fan di “James Bond” per sapere chi avrebbe interpretato il nuovo 007 dopo Daniel Craig. I mistero è stato alla fine svelato: sarà Robert Pattinson.

La scelta ha prodotto reazioni molto diverse, tra chi considera l’attore 40enne un interprete in grado di portare una nuova energia alla saga, e chi invece avrebbe preferito un attore meno riconoscibile e non già legato ad altri personaggi iconici: Pattinson è infatti già “Batman” e, prima ancora, è stato il volto di Edward Cullen nella saga di “Twilight”.

Anche la famiglia reale britannica ha voluto dare il proprio benvenuto al nuovo 007.

Robert Pattinson è il nuovo James Bond: l’approvazione di Re Carlo

Come abbiamo appena visto, sarà Robert Pattinson il nuovo “James Bond“. Una nuova sfida professionale per l’attore britannica. A dargli il benvenuto anche Re Carlo III e la famiglia reale, che nell’account ufficiale della Royal Family ha scritto: “Benvenuto nel Servizio segreto di sua Maestà, signor Bond”.

La famiglia reale britannica è sempre stata molto legata a Bond, la Regina Elisabetta II, ad esempio, come ricorda “People‘”, in occasione della Olimpiadi del 2012 di Londra era apparsa in un filmato diretto da Danny Boyle accanto allo 007 del momento, ovvero Daniel Craig. Nel suo libro, nel 2019, Angela Kelly, storica guardarobiera della regina e sua stretta confidente, ha raccontato che in quella occasione Elisabetta II “si divertì moltissimo all’idea e accettò immediatamente. Le chiesi allora se desiderasse avere anche una battuta da pronunciare. Senza esitazione, Sua Maestà rispose: ‘Naturalmente devo dire qualcosa. Dopotutto, lui viene a salvarmi'”. E ancora: “Le chiesi se preferisse dire: ‘Buonasera, James’ oppure ‘Buonasera, signor Bond’. Scelse la seconda formula, conoscendo bene i film di Bond.”