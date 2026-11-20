Francesca Fagnani torna al timone di Belve su Rai 2 con una nuova stagione ricca di ospiti e interviste senza filtri. Tra i protagonisti attesi Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, ma salta l’incontro con Beppe Grillo: la conduttrice ha svelato il retroscena della trattativa interrotta per le richieste sulle domande da porre in studio.

Belve, Francesca Fagnani torna su Rai 2: da Totti a Favino, tutti gli ospiti della nuova stagione

Il ritorno di Belve su Rai 2 è ormai imminente e alla guida del programma ci sarà ancora Francesca Fagnani, dopo i dubbi circolati la scorsa estate su un suo possibile addio alla Rai. La giornalista ha chiarito la situazione in un’intervista a Venerdì di Repubblica, confermando la sua permanenza e il ritorno alla conduzione del format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili della televisione italiana.

Anche per questa edizione, il celebre sgabello sarà il punto di partenza per interviste senza filtri, con personaggi chiamati a raccontarsi tra confessioni, retroscena e domande scomode. Tra gli ospiti attesi figurano Francesco Totti, ex capitano della Roma, l’attore Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani, storica protagonista di Uomini e Donne.

Beppe Grillo fuori da Belve: saltata l’intervista dopo le richieste sulle domande

Tra gli ospiti che avrebbero dovuto partecipare alla nuova stagione di Belve c’era anche Beppe Grillo, ma la trattativa si è interrotta prima di arrivare in studio. Come raccontato da Fagnani nell’intervista a Repubblica, l’ospitata del fondatore del Movimento 5 Stelle era stata concordata, finché non sono arrivate alcune telefonate con richieste e limitazioni sui temi da affrontare.

La conduttrice non avrebbe accettato condizioni sul contenuto dell’intervista, rivendicando la libertà di porre le proprie domande. «Doveva esserci anche Beppe Grillo, era tutto deciso, poi sono cominciate ad arrivare le telefonate. I caveat, i paletti», si legge nell’intervista. La risposta di Fagnani sarebbe stata netta: «Ma non è che puoi decidere tu le domande amico mio. E no!». Da qui la decisione di rinunciare all’incontro, congedando l’ex comico con un «Addio Grillo, senza rimpianti».