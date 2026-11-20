Roma, 20 nov. (askanews) – Durante la mobilitazione, gli studenti del movimento “Les Blocages” e la Banda di Robin Hood hanno simbolicamente cambiato i prezzi della benzina in un benzinaio nel tragitto del corteo di Roma, portandoli a 0,00 euro al litro.”L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica, che giornalmente colpiscono gli studenti e le famiglie, non permettendogli l’accesso ad una vita dignitosa”, si spiega in un comunicato.Al centro della protesta – si aggiunge – la denuncia di un sistema economico che scarica il peso dell’inflazione sulle cittadine e i cittadini, mentre le multinazionali continuano ad arricchirsi con profitti record, e un governo che continua a destinare risorse pubbliche all’economia di guerra invece che al welfare.”Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi”, spiegano Les Blocages e Robin Hood.

“Ribadiamo ancora una volta che noi non pagheremo le crisi causate da un governo che continua ad investire in armi”. Continuano: “Oggi siamo in piazza ma continueremo a mobilitarci nelle scuole e nella città per una vita giusta”.Anche i precari protestano in occasione dello sciopero generale. Oggi nel pomeriggio, nel centro della Capitale, a poca distanza dalla stazione Cavour della Metro B al Rione Monti è stata convocata un’assemblea pubblica.

E stamane nella zona è stato occupato un cantiere.