Dal 5 novembre Margot Sikabonyi è al cinema con Un’altra me, il film diretto da Luca Brignone. Nel film l’attrice interpreta due personaggi molto diversi: Anna, insicura e goffa, e LaBenni, il suo avatar social, spavaldo e sempre perfetto. In una lunga intervista, Sikabonyi spiega quanto questo gioco di specchi somigli alla sua vita reale.

Il provino perso a 14 anni e la maschera della sicurezza

Il primo segno di quella ricerca della perfezione risale all’adolescenza. A 14 anni Sikabonyi fece un provino per il ruolo della figlia di Elena Sofia Ricci, in lizza con Cristiana Capotondi. Il regista volle vedere le due giovani attrici interagire con Ricci nella casa dell’attrice.

Sikabonyi ricorda di essere rimasta in silenzio sul divano, spaventata, mentre Capotondi parlava con disinvoltura e teneva in mano la situazione. «Pensai: non sono in grado, andrà male», racconta. La scelta cadde su Capotondi. Da quel momento Sikabonyi decise di imparare a indossare una maschera di sicurezza, anche se questo le costò molto.

Sikabonyi ammette di essere ancora timida. Ha imparato a parlare anche quando non ne aveva voglia e a inserire la battuta giusta nel momento opportuno. Il risultato è che oggi fatica a distinguere la persona timida dall’attrice che recita sicurezza. Guardandosi sui social, mentre interagisce con naturalezza, si è chiesta quanto di quella disinvoltura sia davvero sua. Nel film, Anna attraversa un percorso simile: ritrova la propria voce e capisce di poter essere se stessa senza farsi bloccare dal giudizio altrui. LaBenni, al contrario, cavalca il giudizio pur di piacere e non si interroga sulla propria autenticità.

Le rughe, i commenti e la stanchezza delle madri

Quando i social hanno criticato le sue rughe, Sikabonyi ha ammesso che il primo pensiero è stato quello di sottoporsi a un intervento estetico. Ha poi scelto una strada diversa. Ha pubblicato un video in cui spiega che quei segni raccontano la stanchezza, la morte del padre e il trauma del divorzio. «Questa sono io», dice nel filmato. Secondo lei, chi non si sente al sicuro con sé stesso finirà sempre per trovare un nuovo difetto da correggere.

L’attrice è madre di tre figli e racconta di essersi sentita molto sola dopo la nascita del primo. Dice che oggi le donne crescono i figli senza un sostegno reale, mentre un tempo le madri si aiutavano a vicenda. Per spiegare questa sensazione usa un’immagine: è come ricevere un camion che non si è mai guidato, senza sapere come cambiare marcia o affrontare le curve, e senza poter dire di essere stanche. Con una collega ha girato un video ironico in cui immagina un incaricato del governo che porta fiori e colazione alle neomamme. Le critiche sono state numerose, e per un periodo ha smesso di leggerle. Continua però a parlare del tema, perché molte donne le scrivono che non si sentono più sole.

Maria Martini, la fuga e il prezzo del no

Per milioni di telespettatori italiani, Sikabonyi è stata a lungo Maria Martini, la nipote televisiva di Lino Banfi nella serie Un medico in famiglia. Ha interpretato il personaggio dai 14 ai 31 anni. Quella identificazione totale l’ha vissuta come un ingombrante doppio da cui allontanarsi. Si è trasferita a Parigi, poi a Vancouver e infine a Honolulu, dove ha studiato biologia marina e i delfini. Fuori dall’Italia, racconta, poteva essere soltanto se stessa. Ripete che il sistema voleva Maria perché il personaggio funzionava, e per questo l’hanno fatta tornare più di una volta.

Quel rifiuto ha avuto un costo. Sikabonyi spiega di aver avuto paura di non farcela senza Maria, che le aveva offerto una posizione solida. «Anche se era una prigione, restava un castello», dice. Quando alla fine ha detto di no in modo definitivo, ha scontentato molte persone che lavoravano nel progetto e si è ritrovata isolata in parte dell’ambiente. Oggi non si pente delle scelte fatte. «Ho 43 anni e farei molte cose diversamente», afferma, «ma a 32 dovevo fare la guerra in quel modo, sbagliare per imparare». Secondo lei senza errori non c’è crescita, e chi evita di sbagliare rimane prigioniero di un’immagine. La frase che chiude l’intervista riassume la sua posizione: «Se non sbagli, resti l’avatar di te stesso».