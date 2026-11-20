Il Senato ha approvato lo sconto obbligatorio del 50% sulle versioni digitali dei libri scolastici. Il provvedimento passa ora alla Camera, e le famiglie potrebbero vederne gli effetti dall'anno scolastico 2027/2028.

Il Senato ha approvato un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola che impone agli editori di vendere la versione digitale dei libri di testo con uno sconto di almeno il 50% rispetto al cartaceo. Il voto di giovedì 19 novembre ha dato 84 voti favorevoli, 76 contrari e un astenuto.

La norma non è ancora legge: il decreto deve essere esaminato dalla Camera.

La misura risponde al problema del caro-libri, cioè alla spesa che ogni anno pesa sui bilanci delle famiglie con figli alle scuole medie e superiori. Il provvedimento però divide la maggioranza, con Forza Italia schierata contro, e raccoglie l’opposizione di editori e librai.

Cosa prevede l’emendamento e quando varrebbe

Il testo, firmato dalle senatrici Ella Bucalo e Anna Maria Fallucchi, stabilisce che gli editori offrano una versione elettronica dei manuali indicati nei programmi scolastici e universitari a un prezzo scontato di almeno la metà. Il file può essere scaricato su un massimo di tre dispositivi, è protetto da sistemi anticopia e non può essere ceduto a terzi.

Chi lo acquista potrà stampare, a proprie spese e per uso personale, fino al 15% delle pagine. Gli contenuti interattivi resteranno accessibili per tre anni scolastici dall’acquisto.

Esiste anche un vincolo per le scuole: un libro privo di versione digitale a prezzo ridotto non potrà essere adottato, sia per i titoli già in commercio sia per le nuove adozioni. La scelta dei testi resta comunque ai collegi docenti, e chi preferisce il cartaceo può continuare ad acquistarlo.

Lo sconto non entrerà in vigore subito. Le regole si applicheranno dall’anno scolastico o accademico successivo a quello in cui la legge di conversione del decreto diventerà efficace. Se la Camera confermerà il testo, il primo anno interessato sarà il 2027/2028.

Quanto si risparmia davvero

Il calcolo di base è semplice: il risparmio corrisponde al prezzo cartaceo moltiplicato per il 50%. Secondo i costi medi 2026/27 indicati nella relazione tecnica del decreto, il manuale della prima media costa 298,19 euro e la versione digitale scontata scenderebbe a 149,10 euro. In prima superiore la spesa passerebbe da 317,19 a circa 158,60 euro, mentre in terza superiore da 293,75 a 146,88 euro.

Per una famiglia con due figli, uno in prima media e uno in prima superiore, il risparmio teorico si aggira intorno a 307 euro. Sull’intero ciclo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato stima una spesa media di 580 euro per le medie e di 1.250 euro per le superiori. Applicando lo sconto a questi valori, il risparmio sarebbe di circa 290 euro alle medie e 625 euro alle superiori. Fratelli d’Italia parla di un risparmio fino a 200 euro l’anno per figlio, cifra che supera le stime ricavate dalla spesa media.

Si tratta comunque di un tetto teorico. Il conteggio presuppone che tutti i manuali esistano in digitale, che il prezzo di partenza coincida con quello del cartaceo e che non ci siano costi aggiuntivi. Restano esclusi dispositivi, stampe e materiali integrativi, mentre la norma prevede soltanto uno sconto minimo e nessun contributo diretto alle famiglie.

Editori, librai e nodi ancora aperti

L’Associazione italiana editori giudica la misura inutile e dannosa. Secondo l’associazione, lo sconto obbligatorio potrebbe frenare gli investimenti in un mercato dei libri nuovi che vale circa 800 milioni di euro l’anno, e il settore non sarebbe stato consultato. Anche Confcommercio, con la sua componente librai, ha chiesto di cancellare la norma e propone in alternativa una detrazione del 19% sull’acquisto dei libri.

Il mercato dell’usato, che vale circa 150 milioni di euro l’anno, pone un altro problema. Un libro di seconda mano può costare meno dell’ebook scontato, e chi ricorre al comodato o al prestito scolastico ne ricava un beneficio minore, perché i file non sono cedibili e le licenze digitali hanno limiti di trasferibilità. L’Autorità segnala inoltre che oltre il 95% delle classi adotta libri cartacei con una parte digitale, ma risulta attivo solo il 16% delle licenze digitali.

Per i dispositivi, Federconsumatori stima un costo di oltre 421 euro per studente. Con un risparmio medio di circa 150 euro l’anno, il recupero richiederebbe quasi tre anni, a patto che il tablet non debba essere sostituito prima. Alla Camera il testo potrebbe ancora cambiare, e il risparmio effettivo dipenderà da quanti libri le scuole sceglieranno davvero in formato digitale.