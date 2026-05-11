Career day Luiss 2026: opportunità per laureandi e neolaureati

Il Career Day Luiss celebra la sua 30ª edizione all’interno del campus di viale Romania, in un appuntamento che mira a mettere in relazione diretta il mondo accademico e il mercato del lavoro. L’iniziativa, intitolata a Guido Carli e promossa con il claim “Connections that matter”, è pensata per migliaia di laureandi e neolaureati che cercano orientamento e possibilità concrete di impiego.

Il contesto dell’evento vuole essere un vero e proprio hub dove il colloquio informale può trasformarsi in opportunità professionale.

La manifestazione si svolge in una formula di due giorni, l’11 e il 12 maggio 2026, e vede la partecipazione di 161 employer provenienti da settori diversi: dal consulting al finance, passando per il legal e i public affairs.

A fianco dei partner storici, questa edizione registra l’ingresso di 32 nuovi brand di rilievo, tra cui Chanel, Ferrero, Barilla Group, Stellantis e Toyota, che ampliano il ventaglio di opportunità disponibili per i partecipanti.

Struttura dell’evento e numeri chiave

Gli spazi del campus vengono organizzati per facilitare l’incontro fra studenti e aziende: aree espositive, workshop e uno spazio centrale chiamato Dome 2 dove è possibile confrontarsi direttamente con i recruiter sulle posizioni aperte.

All’interno del Dome 2 sono previste interlocuzioni mirate per circa 100 role, pensate per trasformare il primo contatto in un processo di selezione concreto. L’approccio privilegia un mix di networking strutturato e colloqui informali che favoriscono l’emersione dei profili più adatti.

Focus sulle opportunità operative e manageriali

La varietà di settori rappresentati consente di proporre sia ruoli operativi sia posizioni a responsabilità decisionale, offrendo percorsi che vanno dallo stage al primo impiego, fino a profili più specialistici. Grazie alla presenza massiccia di recruiter, gli studenti possono ottenere feedback immediati e indicazioni utili per ottimizzare il loro percorso di carriera, mentre le aziende valorizzano i contatti diretti per individuare talenti in tempo reale.

Nuove aziende e mix settoriale

L’edizione accoglie marchi storici e nuovi ingressi che ampliano il panorama di opportunità: nomi come Chanel e Ferrero affiancano gruppi industriali come Stellantis e Toyota, senza dimenticare player alimentari come Barilla Group. Questa commistione mette a disposizione dei partecipanti ruoli in ambiti diversi, dall’industria al lusso, dal corporate al marketing, consentendo agli studenti di esplorare percorsi professionali non scontati e di confrontarsi con culture aziendali diverse.

Settori emergenti e competenze richieste

Oltre ai tradizionali ambiti, molte aziende cercano competenze trasversali: conoscenze digitali, capacità di analisi e attitudine al lavoro in team. L’evento enfatizza il concetto di matching tra skill e ruolo, dove l’incontro con il recruiter diventa anche un momento di orientamento su quali competenze sviluppare per rendersi più competitivi sul mercato.

Coinvolgimento attivo degli studenti e premio alle imprese

Un elemento distintivo della manifestazione è il Best Employer Award, nel quale la valutazione delle aziende non è effettuata da giurie tradizionali ma dagli stessi studenti. Questo ribaltamento dei ruoli consente ai giovani di esprimere giudizi su visione e capacità di coinvolgimento aziendale, valorizzando realtà che investono nella relazione con il talento. Il premio è pensato per segnalare pratiche virtuose nel reclutamento e nella retention.

Come partecipare in modo efficace

Per trarre il massimo dall’esperienza è consigliato preparare un pitch breve, aggiornare il curriculum e sfruttare i momenti di networking per raccogliere informazioni sulle posizioni disponibili. Il contatto con i recruiter nel Dome 2 può aprire processi di selezione immediati; per questo motivo è utile arrivare con domande mirate e una presentazione chiara delle proprie aspirazioni professionali.

Il valore a lungo termine dell’iniziativa

Dopo tre decenni, il Career Day conferma la sua funzione di ponte fra formazione e mondo del lavoro: l’obiettivo rimane creare connessioni significative che possano evolvere in percorsi professionali duraturi. L’evento non è solo un’occasione d’incontro ma anche un banco di prova per i giovani che misurano le loro potenzialità e per le imprese che cercano prospettive e idee fresche. Per consultare l’elenco completo delle aziende e il programma dettagliato è possibile fare riferimento ai calendari ufficiali pubblicati dall’ateneo.