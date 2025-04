Con l’inizio di aprile arriva il periodo di Pasqua, e quindi è importante per tutti i genitori sapere quando chiudono le scuole per la Pasqua 2025. Oltre alle vacanze di Pasqua, inoltre, ci sono anche le festività del 25 aprile e del 1° maggio, quindi andiamo a vedere come sono state gestite queste festività nelle diverse province italiane. Infatti ogni regione gestisce le cose a modo suo, e addirittura all’interno della stessa regione alcune scuole possono attuare politiche singolari. Quindi controllate sempre i documenti ufficiali rilasciati dalla scuola dei vostri figli.

Vacanze di Pasqua: quando chiudono le scuole per ogni regione

Per tutte le regioni italiane, le scuole chiudono per le vacanze di Pasqua 2025 dal 17 al 22 aprile compresi. Eccezioni sono la Liguria, la Valle d’Aosta ed il Veneto, in cui le vacanze si fermano a Pasquetta, il 21. Nella provincia di Trento, invece, vacanze fino al 26!

25 aprile, quali regioni hanno il ponte

Quest’anno la Festa della Liberazione cade di venerdì, permettendo di fare una settimana corta facendo ponte con sabato 26 e domenica 27. Le regioni in cui hanno annunciato che le scuole effettueranno il ponte sono: Basilicata, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, province di Trento e Bolzano.

Ponte del 1° maggio: in quali regioni?

Il 1° maggio cade invece di giovedì, permettendo dove deliberato un ponte lungo dal 1° maggio al 4. Questo ponte è stato annunciato dalle seguenti regioni: Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, province di Bolzano e Trento.

Questo mese di aprile e l’inizio di maggio saranno quindi dei periodi pieni di vacanze e tempi libero per gli studenti di tutti gli istituti scolastici, in particolare quelli delle scuole primarie. Questo di solito arreca un disagio ai genitori; essi infatti spesso sul lavoro non godono degli stessi periodi di vacanza. Questo vuol dire dover gestire la permanenza a casa dei bambini tramite varie soluzioni, compresa l’assunzione di qualcuno nel caso in cui non ci siano parenti disponibili. Ma, sapendolo con anticipo, non dovrebbe essere un problema organizzarsi. Genitori, quindi, datevi da fare! I vostri figli avranno modo di divertirsi e svagarsi molto in questo periodo (oltre che fare i compiti per le vacanze).