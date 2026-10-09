Scuola e Università

L’aerospazio rappresenta una delle aree in più rapida evoluzione in Puglia: nuovi materiali, processi digitali e sistemi di produzione automatizzati richiedono figure professionali costantemente aggiornate. Le imprese del settore, per restare competitive, cercano tecnici che possano passare dalla teoria alla pratica senza interruzioni.

Grottaglie, nella provincia di Taranto, è divenuta un punto di snodo dove la formazione incontra le esigenze produttive.

Qui, la presenza consolidata di aziende aerospaziali ha favorito la nascita di collaborazioni mirate, capaci di creare percorsi formativi direttamente ispirati al mercato del lavoro.

Il corso biennale di Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive per l’Aerospazio a Grottaglie

Proposto da ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio il percorso post-diploma dura due anni ed è interamente finanziato grazie ai fondi del PNRR.

Gli studenti approfondiscono quattro aree chiave: materiali compositiautomazioneadditive manufacturing e tecnologie spaziali. L’obiettivo è fornire una formazione immediatamente spendibile, con una solida base teorica supportata da esperienze pratiche in azienda.

Materie chiave: dall’innovazione ai processi produttivi

Il materiale composito è una combinazione di fibre e matrici che garantisce leggerezza e resistenza, fondamentale per strutture aeronautiche.

L’automazione riguarda robotica e sistemi di controllo che ottimizzano le linee di assemblaggio. L’additive manufacturing ovvero la stampa 3D di componenti metallici, consente di realizzare geometrie complesse riducendo i tempi di sviluppo. Infine, le tecnologie spaziali includono sistemi di navigazione, propulsione e comunicazione per satelliti e veicoli orbitali.

Partnership con Confindustria Taranto e le aziende locali

Il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, ha sottolineato l’importanza di una risposta rapida alle trasformazioni del mercato: “Siamo in un momento di grandi trasformazioni che impongono velocità, competenze e capacità di fare rete per poter rispondere al meglio alle esigenze delle imprese e delle comunità“. In questo contesto, le imprese partecipano attivamente alla definizione del curriculum, garantendo che i contenuti siano sempre allineati alle richieste reali del settore.

Le aziende modellano il percorso formativo

Grazie a workshop, seminari tenuti da esperti aziendali e a progetti di tirocinio presso realtà come Leonardo e Avio gli studenti vivono quotidianamente le sfide produttive. Questo contatto diretto consente di aggiornare costantemente gli argomenti del corso, riducendo il fenomeno del mismatch tra domanda e offerta di competenze.

Laboratori ITS e opportunità di stage

Le sedi di ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio a Brindisi, Tricase-Alessano, Campi Salentina, Bari e Grottaglie mettono a disposizione dei laboratori all’avanguardia. Le imprese pugliesi possono utilizzare questi spazi per sperimentare nuove soluzioni con l’approccio test before invest riducendo i rischi di investimento. Gli stessi laboratori fungono da aula per percorsi di reskilling e upskilling destinati a dipendenti già inseriti in azienda.

Per chi è appena uscito dal liceo, il percorso garantisce il conseguimento del titolo di Tecnico Superiore in due anni, con la possibilità di inserimento immediato grazie agli stage obbligatori. Per i professionisti, i laboratori offrono un percorso di aggiornamento mirato alle tecnologie emergenti.

L’offerta formativa ITS 2026/27 in tutta la Puglia

Il corso di Grottaglie si inserisce in un più ampio catalogo di percorsi per il biennio 2026/27, comprendente:

TESAERO Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive per l’Aerospazio (sedi a Brindisi, Grottaglie, Campi Salentina, Francavilla Fontana).

Tecnico Superiore delle Tecnologie Produttive per l’Aerospazio (sedi a Brindisi, Grottaglie, Campi Salentina, Francavilla Fontana). TESMOSAN Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale (Alessano-Tricase, Bari).

Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile Aeronavale (Alessano-Tricase, Bari). TESMAN Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili (Brindisi).

Tecnico Superiore per la Manutenzione degli Aeromobili (Brindisi). TESAVA Tecnico Aeronautico Avanzato (Brindisi, Bari).

Tecnico Aeronautico Avanzato (Brindisi, Bari). TESSPA Tecnico Superiore delle Tecnologie Digitali Aerospaziali (Brindisi).

Le modalità di accesso e le scadenze di selezione sono consultabili sul sito ufficiale dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio.