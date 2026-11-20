(Adnkronos) - Anticipare i tempi, pensare controcorrente e mettere sempre il cliente al centro. Sono alcuni degli insegnamenti lasciati da Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, che continuano a rappresentare un riferimento per l'istituto anche di fronte alle nuove trasformazioni tecnologiche....

(Adnkronos) – Anticipare i tempi, pensare controcorrente e mettere sempre il cliente al centro. Sono alcuni degli insegnamenti lasciati da Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, che continuano a rappresentare un riferimento per l’istituto anche di fronte alle nuove trasformazioni tecnologiche. A ricordarne la visione è Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, intervenuto a Roma in occasione di “Visionari – La banca al servizio delle persone”, il tour nazionale promosso dalla banca per raccontare l’attualità del pensiero del fondatore e il suo modello di fare banca.

“Già negli anni ’70, Ennio capì che occorreva poter dare al cliente in un unico posto, tramite un unico consulente finanziario, le tre medicine che riguardavano i servizi bancari, i servizi di investimento e i servizi di copertura assicurativa. Lui lo ha fatto anticipando il settore di almeno 50 anni. Oggi questo è il mantra di tutte le banche, oggi siamo nel 2026”, ha raccontato Pirovano ad Adnkronos.

Una capacità di guardare lontano che, secondo Pirovano, avrebbe caratterizzato Doris anche di fronte all’avvento dell’intelligenza artificiale.

“Se fosse qua presente il signor Doris lui sarebbe, direi, un fautore dell’intelligenza artificiale, spronerebbe i suoi collaboratori a imparare, conoscere e farsi alleato dell’intelligenza artificiale al servizio del consulente finanziario, al servizio del cliente”, ha spiegato.

La tecnologia, dunque, come alleata della relazione tra professionista e cliente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della consulenza e liberare tempo da dedicare alle persone.

“Per un solo obiettivo, per dare più spazio, più competenza al consulente finanziario, ad essere a fianco al cliente per fare le scelte più opportune, per la realizzazione dei propri sogni, il soddisfacimento di tutte le sue esigenze”, ha sottolineato Pirovano, che aggiunge: “Più spazio si ha, più tempo si ha, più aiuto si ha dell’intelligenza artificiale, per cui l’intelligenza artificiale deve essere al servizio della consulenza globale del cliente”.

Nel ricordare il metodo di lavoro del fondatore, il presidente ha richiamato anche la sua abitudine a non fermarsi alle apparenze e a elaborare sempre una propria interpretazione della realtà. “Lui pensava sempre controcorrente, non si fidava mai di quello che appariva nei titoli delle prime pagine dei giornali, andava sempre a fare una propria riflessione”, ha raccontato. Un atteggiamento che si accompagnava a una precisa filosofia nell’affrontare le difficoltà, cercando di modificare le situazioni partendo da se stessi, nel proprio ambiente. Doris diceva: “Questo lo posso fare con l’ottimismo, l’ottimismo nel mio lavoro, verso me stesso, verso i miei collaboratori, verso i clienti”.

Un ottimismo che, precisa Pirovano, non deve essere confuso con un atteggiamento ingenuo o superficiale. “L’ottimismo non vuol dire essere stupidi, sciocchi, vuol dire invece lavorare sapendo quali sono i limiti, sapendo quali sono gli obiettivi e in massima serenità” conclude.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)