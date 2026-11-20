Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non permetterà che i data center vengano collocati in altri Paesi. Nelle stesse ore l’amministrazione americana ha approvato nuove restrizioni che riguardano l’uso dei microchip più avanzati da parte delle aziende cinesi, anche quando lavorano attraverso infrastrutture situate all’estero.

La posizione di Trump sui data center all’estero

Trump ha spiegato la sua scelta con una motivazione precisa: «Non permetterò che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti». Il presidente ha poi aggiunto: «Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese». La dichiarazione riguarda quindi due fronti: la localizzazione delle infrastrutture e la possibilità, per le società americane, di costruirle all’estero.

Il materiale disponibile non indica con precisione quali Paesi siano coinvolti oltre alla Cina.

Le nuove licenze per i gestori dei data center

La prima misura approvata dall’amministrazione obbliga i gestori dei data center a chiedere una licenza al governo statunitense prima di affittare i propri servizi ad aziende con sede in Paesi considerati a rischio, tra cui Cina, Russia e Iran.

I gestori dovranno inoltre effettuare controlli approfonditi sui clienti, per verificare chi possiede e controlla le società che chiedono i loro servizi.

Il provvedimento nasce da un problema preciso. Finora le aziende cinesi potevano aggirare i divieti statunitensi sull’acquisto dei chip usando quelli installati nei data center di Paesi che possono importarli senza limitazioni. Le nuove norme mirano a bloccare anche questo accesso indiretto. Chi già offre servizi alle aziende interessate avrà 90 giorni per richiedere una licenza e continuare a farlo.

Le misure sono state annunciate mentre Trump è in viaggio verso la Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping. La questione era tornata al centro dell’attenzione dopo lo scandalo che ha coinvolto Jensen Huang, ex amministratore delegato della società statunitense Nvidia, e una società di Singapore sospettata di aver fatto arrivare in Cina chip soggetti alle restrizioni statunitensi.

Licenze per l’export di chip in cinque Paesi

La seconda misura introduce l’obbligo di ottenere una licenza statunitense per esportare i chip più avanzati in cinque Paesi considerati a rischio di contrabbando verso la Cina: Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia e Brasile. Le due misure agiscono quindi su due canali diversi, i servizi di data center affittati all’estero e le esportazioni fisiche dei chip, e insieme puntano a impedire che i componenti più avanzati raggiungano la Cina per vie indirette.

Le aziende che operano nei data center o esportano chip verso i Paesi elencati dovranno verificare la struttura proprietaria dei propri clienti e presentare richiesta di licenza. Per i gestori già attivi il termine indicato è di 90 giorni.