Le imprese che trainano l’economia italiana: perché i dati aziendali contano sempre di più

Fatturato, settore di attività, territorio di riferimento e andamento delle principali realtà produttive permettono infatti di leggere con maggiore chiarezza il peso delle aziende nello sviluppo economico del Paese.

Questa lettura diventa ancora più significativa quando si osservano i singoli territori, dove la concentrazione di grandi imprese racconta vocazioni industriali, specializzazioni produttive e filiere strategiche. È il caso di Torino e della sua provincia, area storicamente legata all’industria e in particolare all’automotive, che continua a esprimere alcune delle realtà più rilevanti per fatturato a livello nazionale.

Vediamo dunque, alla luce dei dati, quali sono le imprese del Torinese che contribuiscono in modo più significativo all’economia italiana, confermando la vitalità e l’importanza di quest’area nel panorama produttivo nazionale.

La parola ai dati: una panoramica delle 10 migliori aziende di Torino per fatturato

La classifica delle migliori 10 aziende di Torino, ricavata dal database di Money Aziende, un progetto promosso dal portale Money.it, parla chiaro. I dati raccontano l’evoluzione di un territorio con una solida matrice industriale, in particolare nel panorama automotive, non senza qualche sorpresa. Entriamo più nei dettagli.

Le prime sei posizioni

Le prime sei classificate sono alla base dei 51 miliardi di euro di ricavi generati nel capoluogo piemontese, dominato sostanzialmente da sei realtà tutte attive nell’automotive, seppur con business diversi. Entriamo più nei dettagli:

Stellantis Europe S.p.A.: la società di riferimento di Stellantis, realtà leader nell’automotive e che vanta al suo interno marchi del calibro di Fiat, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, ecc.; Iveco S.p.A.: siamo sempre nell’automotive, seppur nella produzione di veicoli industriali e commerciali; Groupe PSA Italia S.p.A.: attiva nel commercio all’ingrosso di autoveicoli, a conferma della vocazione automotive di Torino; FPT Industrial S.p.A.: siamo sempre nell’automotive, nella fabbricazione di autoveicoli; CNH Industrial Italia S.p.A.: solida realtà che ha come core business la fabbricazione di macchine agricole; Stellantis&You Italia S.p.A.: ancora Stellantis, seppure con focus sul commercio al dettaglio di autoveicoli.

Le altre posizioni della classifica

Più eterogenee le altre posizioni, che vedono accanto a Michelin (ottava), un colosso quale Lavazza (settimo), seguito da Iren (nona posizione) e Italgas (decima). A conferma che a Torino l’automotive gioca la parte del leone in termini di fatturato ed economia, ma non in via unilaterale.

L’importanza dei dati per gli stakeholder

I dati riportati dalla nota testata giornalistica, che sono in linea con quelli fruibili sulla piattaforma Money Aziende, permettono di leggere meglio la composizione del tessuto produttivo torinese e, più in generale, il ruolo delle grandi imprese nello sviluppo dei territori.

Ma perché i dati sono così strategici? Perché consentono non soltanto agli imprenditori, ma anche a professionisti, consulenti, organizzazioni e investitori interessati a monitorare settori, competitor e performance aziendali di fare valutazioni nel segno della compliance e in quanto tali affidabili. Capaci di risultare linfa preziosa per il decision making, dunque.