Acquisizione Oikos: San Marco Group punta sul rilancio del marchio romagnolo

San Marco Group acquisisce Oikos all'asta e annuncia un piano di rilancio che mantiene la produzione a Gatteo Mare, puntando su qualità, sostenibilità e identità italiana

Oikos acquisita da San Marco Group all’asta

Oikos, storica azienda romagnola con sede a Gatteo Mare, è stata acquisita dal gruppo veneziano San Marco Group tramite aggiudicazione definitiva all’asta tenuta presso il Tribunale di Forlì. L’operazione conclude una fase giudiziaria e avvia un processo mirato a preservare e valorizzare il patrimonio tecnico dell’impresa.

Strategia industriale e posizionamento

Per San Marco Group l’acquisizione si inserisce in una strategia di consolidamento nei segmenti premium e decorativi. Nel mercato immobiliare la location è tutto: l’operazione rafforza la presenza del gruppo nel comparto delle finiture decorative e amplia l’offerta verso clientela professionale e retail.

Dati economici di riferimento

I dati di bilancio mostrano un fatturato di 127,3 milioni di euro per l’ultimo esercizio chiuso da San Marco Group, con una crescita del 4% rispetto all’anno precedente. Il gruppo dispone di stabilimenti e filiali che ne rafforzano la posizione sul piano nazionale e internazionale.

Il mattone resta sempre un asset solido per chi punta su qualità e specializzazione. L’acquisizione di Oikos avvia un percorso operativo finalizzato a mantenere competenze locali e a valorizzare i prodotti storici dell’azienda di Gatteo Mare.

Perché Oikos è strategica

L’acquisizione avviata dal gruppo veneziano apre una fase operativa mirata a preservare competenze e marchio storici. Nel mercato immobiliare la location è tutto, ma nel caso di Oikos il valore risiede anche nella specializzazione produttiva e nella rete commerciale costruita in decenni.

Nata nel 1984, Oikos ha trasformato l’approccio alla pittura, portando la decorazione murale da pratica artigianale a sistema industriale organizzato. Tra le innovazioni più note figura Multidecor, un prodotto lanciato negli anni Novanta in grado di riprodurre effetti simili alla carta da parati.

La diffusione dei decor center ha standardizzato servizi e format riconoscibili, creando un network con competenze specifiche nella finitura decorativa. I dati di compravendita mostrano come tali asset contribuiscano alla rilevanza commerciale dell’azienda nel segmento delle finiture di pregio.

Il mattone resta sempre un riferimento per valutare i rischi d’investimento, ma in questo caso pesa anche la capacità di innovazione e la presenza di un portafoglio prodotto distintivo. L’integrazione operativa con l’acquirente è attesa come principale leva per valorizzare marchio, know-how e canali distributivi.

Identità, know-how e mercati

L’integrazione operativa con l’acquirente è attesa come principale leva per valorizzare marchio, know-how e canali distributivi. Oikos ha costruito un’identità riconoscibile soprattutto attraverso una gamma di soluzioni a base acqua e un posizionamento focalizzato sulla salubrità indoor e sul benessere abitativo.

Lo stabilimento di Gatteo Mare mantiene la produzione italiana e impiega circa un centinaio di dipendenti. L’impianto ha storicamente servito oltre 50 Paesi e, nei periodi di massimo successo, ha registrato un fatturato di circa 36 milioni di euro e una clientela superiore a 600 operatori.

Il piano di integrazione e rilancio

San Marco Group ha indicato che l’ingresso di Oikos sarà condotto mediante un percorso di rivitalizzazione mirato a creare sinergie industriali, organizzative e di approvvigionamento. L’obiettivo dichiarato è costruire valore nel medio e lungo termine senza disperdere l’identità del marchio.

La strategia prevede il mantenimento della struttura commerciale dedicata e della produzione nello stabilimento romagnolo, oltre all’ottimizzazione delle filiere di acquisto. I vertici del gruppo sottolineano la volontà di preservare le competenze tecniche e le linee di prodotto distintive di Oikos.

I dati di bilancio storici e la rete di clienti internazionali costituiscono il punto di partenza per il rilancio. Nel mercato immobiliare la location è tutto, ma nel settore industriale la continuità produttiva e il know-how rimangono fattori chiave per la rivalutazione del marchio.

Focus su sostenibilità e salute

Nel prosieguo della strategia, Oikos conferma l’attenzione a salubrità indoor e sostenibilità, elementi integranti dell’offerta e non semplici etichette. La società sviluppa soluzioni basate su tecnologie a base acqua e formule orientate all’abitare d’interni sano e sostenibile, progettate per ridurre emissioni e migliorare la qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Queste caratteristiche verranno valorizzate nel modello multibrand per servire target distinti senza sovrapposizioni, preservando la continuità produttiva e il know‑how già richiamati come leve di rivalutazione del marchio. I dati di mercato suggeriscono che l’integrazione di tali attributi può aumentare la domanda nel segmento premium e favorire la rivalutazione degli asset nel medio termine.

Implicazioni per stakeholder e filiera

San Marco Group intende trasmettere fiducia a clienti, fornitori e altri stakeholder garantendo continuità e sostegno alla filiera produttiva locale. L’operazione è stata assistita da consulenti di primario livello: KPMG per gli aspetti finanziari e lo studio legale Gianni & Origoni per i profili M&A e di restructuring. Le nomine confermano la complessità del dossier e la volontà di tutelare i rapporti commerciali esistenti.

La decisione di mantenere la produzione in Italia risponde alla necessità di proteggere il know-how e a una strategia di posizionamento focalizzata su qualità e autenticità. Per i dipendenti dello stabilimento di Gatteo Mare la prospettiva è un progetto industriale mirato a sostenere l’occupazione e a rilanciare la rete commerciale costruita nel tempo. Nel mercato immobiliare la location è tutto: i dati di mercato indicano che l’integrazione della filiera e il rafforzamento dei canali distributivi possono favorire la rivalutazione degli asset; il prossimo sviluppo sarà l’avvio del piano industriale e l’integrazione operativa della rete commerciale.

Modello multibrand e scenari futuri

Il modello multibrand adottato da San Marco Group prevede l’integrazione di identità commerciali distinte e complementari. Oikos entrerà nell’ecosistema mantenendo il proprio posizionamento decorativo e premium. La rete internazionale del gruppo potrà favorire la diffusione delle linee Oikos oltre i mercati tradizionali.

L’operazione non si limita al salvataggio del marchio storico. Rappresenta un’opportunità per rilanciare prodotti e competenze italiane nel segmento delle finiture decorative, valorizzando i temi della sostenibilità e della qualità produttiva. Nel mercato immobiliare la location è tutto; nel settore delle finiture decorative, la distribuzione e il posizionamento di prodotto determinano la rivalutazione degli asset. Il prossimo sviluppo atteso è l’avvio del piano industriale e l’integrazione operativa della rete commerciale, con obiettivi di rilancio commerciale e consolidamento dei processi produttivi.