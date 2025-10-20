Fiasconaro ha Inaugurato il Primo Flagship Store negli Stati Uniti a SoHo: alla Cerimonia del Taglio del Nastro Guidata dal Console Generale d'Italia Fabrizio Di Michele

Castelbuono 17 ottobre 2025 – Il 16 ottobre segna un momento significativo per l’eccellenza italiana a New York: Fiasconaro, la prestigiosa casa di pasticceria artigianale siciliana fondata a Castelbuono nel 1953, ha inaugurato ufficialmente il suo primo flagship store negli Stati Uniti al 422 West Broadway nel cuore di SoHo.

Un percorso imprenditoriale che ha portato tre generazioni da un borgo medievale nelle Madonie a 65 paesi nel mondo.

Il loro panettone ha viaggiato nello spazio con la NASA, è stato servito alla Casa Bianca e offerto in dono a tre Pontefici. La collaborazione con Dolce&Gabbana ha trasformato il packaging in oggetto da collezione. Oggi Fiasconaro rappresenta l’eccellenza del Made in Italy sulla scena internazionale, e l’inaugurazione durante la Columbus Week conferisce ulteriore valore simbolico alla celebrazione del patrimonio italiano in America.

La cerimonia di apertura, guidata dal Console Generale d’Italia Fabrizio Di Michele alle 17:00, ha riunito una platea di rilievo. Il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente Mattarella nel 2020, è giunto dalla Sicilia con i fratelli Fausto e Martino, insieme alla terza generazione rappresentata da Agata e Mario Fiasconaro, per condividere personalmente con New York i 70 anni di storia aziendale.

Tra gli ospiti illustri figurava l’astronauta italiano Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea, la cui presenza assumeva particolare significato considerando che il panettone Fiasconaro aveva già raggiunto lo spazio nel 2007 con l’astronauta Paolo Nespoli a bordo dello Space Shuttle Discovery della NASA, diventando probabilmente l’unico prodotto di pasticceria artigianale ad aver raggiunto le stelle.

Nel corso della serata, i newyorkesi hanno potuto apprezzare la maestria della pasticceria artigianale siciliana attraverso una degustazione immersiva di panettoni signature, creme spalmabili artigianali e dolci tradizionali. Alle 19:00, la band indie di Brooklyn Beach Fossils ha accompagnato l’evento con un DJ set, una scelta particolarmente significativa dato che il gruppo è stato headliner dell’edizione 2024 dello Ypsigrock Festival proprio a Castelbuono, creando così un ponte ideale tra il borgo medievale siciliano e l’energia creativa di Manhattan.

L’esperienza culinaria è stata arricchita dalle proposte gastronomiche dello Chef Ugo Mattei di Prima Cucina Corp, sapientemente abbinate ai vini di Donnafugata, la rinomata cantina siciliana, mentre gli ospiti scoprivano perché il panettone rappresenta il simbolo per eccellenza delle celebrazioni natalizie italiane.

Nata nel 1953 a Castelbuono (PA), nel cuore del parco delle Madonie, oggi Fiasconaro è un’eccellenza dolciaria rinomata in tutto il mondo. Giunta alla terza generazione di Pasticcieri, l’azienda madonita ha chiuso il 2024 con un fatturato di oltre 33 milioni di euro e ha un organico di più di 250 lavoratori, fra stagionali e dipendenti. E ancora: l’azienda madonita è presente in oltre 65 Paesi e gli introiti provenienti dai mercati esteri rappresentano il 34% del suo fatturato complessivo. Nella Top 10 dei mercati esteri presidiati spiccano Stati Uniti, Spagna, Svizzera, Francia, Germania e Canada, seguiti da Regno Unito, Australia, Austria, Emirati Arabi e Grecia. Fra le creazioni dolciarie più apprezzate il panettone tradizionale, seguito a breve distanza dal panettone agli agrumi e allo zafferano, immancabile sulle tavole anche per l’iconica latta da collezione disegnata dalla casa di alta moda Dolce&Gabbana, con la quale proprio quest’anno Fiasconaro celebra otto anni di collaborazione. Il panettone e la colomba rappresentano il core-business dell’azienda, ma è in costante crescita anche l’incidenza della linea di prodotti continuativi: torroncini, cubaite, creme da spalmare, mieli, marmellate, confetture. I dolci Fiasconaro sono stati serviti sulle tavole di tre Papi, del Presidente della Repubblica cinese, dagli astronauti dello Shuttle, nelle corti regali di tutta Europa e al cospetto del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L’azienda continua a sperimentare gusti e sapori, regalando un vero viaggio sensoriale alla scoperta delle Sicilia e delle sue migliori materie prime. Fiasconaro è totalmente made in Sicily e anche il suo indotto segue la territorialità.