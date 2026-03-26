Polimeni.Legal premiato con il “Continuity of Excellence” 2024–2026: lo studio legale esperto in diritto digitale per l’e‑commerce e privacy tra i top ranking in Italia

Polimeni.Legal, studio legale con una lunga esperienza a fianco di chi lavora online, in particolare e‑commerce e servizi digitali, ha ottenuto il riconoscimento “Continuity of Excellence” 2024–2026, che premia gli studi legali capaci di mantenere nel tempo risultati solidi e riconosciuti nell’ambito del contest “Studio Legale dell’Anno Top Ranking” del progetto Ranking Professioni, promosso in collaborazione con L’Economia del Corriere della Sera.

Premio assegnato sulla base della qualità delle attività svolte, dell’attenzione ai clienti, dell’apertura all’innovazione e della credibilità costruita nel settore.

Per Polimeni.Legal rappresenta una tappa importante in un percorso condiviso con imprese, e‑commerce e realtà digitali, che si rivolgono allo studio per gestire in modo ordinato e continuativo le questioni legate a Internet, alla privacy e alla compliance in materia cybersecurity, con soluzioni cucite sulle esigenze dei singoli progetti.

Che cos’è il riconoscimento “Continuity of Excellence” 2024–2026?

“Continuity of Excellence” 2024-2026 viene conferito agli studi che ottengono per tre edizioni consecutive il riconoscimento come “Studio Legale dell’Anno Top Ranking” nell’ambito del progetto Ranking Professioni, a indicare uno standard di qualità che si mantiene nel tempo.

Nel caso di Polimeni.Legal, questa continuità si inserisce in un lavoro quotidiano sul diritto dell’e‑commerce, del digitale e della protezione dei dati personali.

L’idea alla base del riconoscimento è valorizzare non il singolo anno particolarmente positivo, ma un percorso di crescita e di servizio costante a imprese e persone.

Per un’azienda o un e‑commerce che opera in un settore in rapido cambiamento, sapere che uno studio legale mantiene nel tempo questo livello di lavoro e di riconoscimento esterno è un elemento concreto nella scelta del proprio partner.

In questo senso, “Continuity of Excellence” diventa una sintesi immediata di affidabilità e competenze che si sono susseguite, approfondite e migliorate nel corso degli anni.

Che cosa valuta il Ranking professionisti dell’anno del Corriere della Sera

Alla base del riconoscimento triennale c’è quindi il risultato raggiunto nel contest “Studio Legale dell’Anno Top Ranking” del progetto Ranking Professioni de L’Economia del Corriere della Sera, pensato per mettere in luce gli studi e i professionisti che si distinguono nel proprio ambito di attività. Ma come viene stilata questa classifica?

Il premio guarda in particolare alla capacità di offrire servizi di qualità ai clienti e si rivolge alle realtà che, nel tempo, hanno saputo costruire un posizionamento solido nel proprio settore.

Tra i criteri di valutazione rientrano la qualità del lavoro svolto, la professionalità, il grado di innovazione nei servizi, la soddisfazione della clientela e la reputazione maturata nella comunità professionale.

Tra gli elementi validi del riconoscimento c’è anche la presenza di un Comitato Scientifico che definisce criteri e metodi di valutazione.

Il Comitato è composto da figure con forte esperienza nel mondo accademico e in quello dell’informazione economica, il professor Umberto Frigelli, il professor Luca Solari e il giornalista economico Isidoro Trovato, chiamate a garantire un approccio indipendente e attento ai diversi aspetti della professione.

L’esperienza di Polimeni.Legal come studio specializzato nel diritto dell’e‑commerce, digitale e della privacy

Polimeni.Legal ha scelto di concentrarsi sul diritto digitale e dell’e‑commerce, costruendo nel tempo una pratica dedicata alle esigenze di imprese, startup, piattaforme e professionisti che lavorano online.

lo studio segue clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale, spesso coinvolti in progetti che non hanno confini geografici grazie alla natura stessa del digitale.

Polimeni.Legal ha sviluppato una particolare esperienza nel supportare e‑commerce, agenzie di digital marketing e realtà digitali che utilizzano strumenti avanzati di analisi e profilazione, aiutandole a integrare nel modo corretto gli aspetti legali nei propri processi.

Vicino all’attività consulenziale, lo studio si impegna da anni anche in campo divulgativo e informativo: partecipando a eventi, seminari e iniziative dedicate a diritto digitale, cybersecurity privacy online.

Una componente che rende i professionisti dello studio sempre aggiornati sugli sviluppi giurisprudenziali e normativi, che sono poi tradotti in soluzioni operative.

Altri riconoscimenti e risultati che confermano la specializzazione di Polimeni.Legal nel settore del diritto digitale

Polimeni.Legal è stato inserito per più edizioni nelle classifiche dedicate agli studi legali attivi in ambito privacy e cybersecurity, a conferma di un ruolo riconosciuto nel diritto del digitale e nella tutela dei dati personali.

A queste selezioni si affiancano segnalazioni in contesti dedicati ai professionisti della consulenza, che mettono in evidenza il contributo dello studio in un’area – quella del digitale – sempre più centrale per imprese e istituzioni.

Insieme, premi, citazioni e partecipazione a iniziative di formazione, convegni e tavoli di lavoro restituiscono l’immagine di un percorso continuo, coerente con quanto riassunto dal riconoscimento triennale: quello di un lavoro costante di consulenza, studio e divulgazione pensato per chi opera online.

I professionisti dello studio hanno preso parte come relatori a incontri organizzati da realtà di rilievo, tra cui università italiane, come l’Università di Firenze e straniere, quali Oxford University oltre alla partecipazione e gli interventi al Consiglio Nazionale Forense, dove parlano principalmente di argomenti legali dedicati a e‑commerce, digitale, privacy e cybersecurity.

Hanno inoltre firmato volumi specialistici, tra cui “Privacy per Digital Marketers” e “Legal e‑commerce”, con numerosi contributi su temi legati al diritto di Internet e alla protezione dei dati.

Negli ultimi anni Polimeni.Legal è stato, inoltre, indicato da Il Sole 24 Ore tra gli “Studi Legali dell’Anno”, con particolare attenzione alle aree Privacy e Cybersecurity, ed è stato inserito da Forbes nel progetto “100 Professionals”, che riunisce studi e professionisti distinti per l’impatto del loro lavoro nel contesto economico e professionale contemporaneo.

Scegliere uno studio legale per il digitale: perché è un vantaggio per le aziende del settore

Per chi lavora nel digitale, uno studio legale specializzato rappresenta un alleato in grado di intervenire su più livelli.

Avere al proprio fianco un team di professionisti in grado di supportare le imprese nella progettazione di modelli contrattuali per vendite online, nell’impostazione della documentazione legale dei siti e delle piattaforme, nella gestione delle tematiche di data protection e nella definizione di procedure per affrontare eventuali incidenti di sicurezza.

Questo approccio consente di prevenire criticità e di rendere più fluidi i rapporti con clienti, fornitori e partner tecnologici.

La consulenza, inoltre, dovrebbe estendersi anche ai team interni delle aziende: formazione su privacy e cybersecurity per marketing, IT e management, supporto nella valutazione dei rischi legali connessi a nuove iniziative digitali, accompagnamento nei rapporti con autorità e organismi di controllo.

Per un e‑commerce o una realtà digitale, il supporto di uno studio che conosce già le dinamiche del settore significa poter contare su tempi di risposta rapidi e su soluzioni che possano essere in linea con le reali necessità della propria attività, portandola a crescere nel tempo in modo sicuro.