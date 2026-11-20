Svolta in casa MPS: il consiglio di amministrazione ha votato all'unanimità la congruità dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo. Una decisione che chiude una fase di forte contrasto interno e apre ufficialmente la finestra per le adesioni degli azionisti, che partiranno il 24 novembre 2026.

La direzione della Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha cambiato rotta in modo netto. Il consiglio di amministrazione dell’istituto senese ha approvato all’unanimità il “comunicato dell’emittente” relativo alla congruità del corrispettivo offerto da Intesa Sanpaolo. Si tratta di un passaggio formale ma politicamente cruciale, che segna l’allineamento anche dell’amministratore delegato Andrea Lovaglio, fino a poco tempo fa tra i più strenui oppositori della proposta avanzata dal gruppo guidato da Messina.

Questa presa di posizione sblocca definitivamente la partita finanziaria avviata nelle settimane precedenti. Con il via libera del board, il mercato può ora concentrarsi sulle dinamiche operative dell’OPAS (Offerta Pubblica di Scambio e Acquisto), le cui adesioni ufficiali si apriranno il prossimo 24 novembre 2026 e si chiuderanno il 22 gennaio 2027, salvo eventuali proroghe.

La decisione arriva dopo un periodo di intensa negoziazione e incertezza regolamentare, culminato con l’approvazione del documento d’offerta da parte della Consob lo scorso 8 novembre.

I termini economici e il calendario delle adesioni

L’offerta di Intesa Sanpaolo prevede condizioni precise per gli azionisti di MPS. Per ogni azione della banca senese conferita, l’offerente riconoscerà 1,664 azioni ISP di nuova emissione più un corrispettivo in contanti pari a 1,25 euro.

È importante notare che il rapporto di cambio iniziale, fissato a 1,6, è stato successivamente adeguato per tenere conto dell’acconto sul dividendo staccato da Intesa Sanpaolo.

Analizzando le quotazioni di riferimento del 10 novembre 2026, quando ISP valeva 6,392 euro e MPS 11,596 euro, il valore teorico del pacchetto offerto risultava circa 11,89 euro. Questo implica uno spread positivo di circa il 2,5% rispetto al prezzo di borsa di MPS. Tuttavia, il successo dell’operazione non dipende solo dalla convenienza economica immediata, ma anche dalla soglia minima di adesione richiesta.

Intesa Sanpaolo ha fissato un obiettivo di controllo al 66,67% del capitale di MPS. L’istituto torinese ha però ottenuto dalla BCE la facoltà di rinunciarvi, a condizione di raggiungere almeno il 50% più un’azione. Questa clausola rappresenta una rete di sicurezza fondamentale per garantire la chiusura dell’operazione anche in caso di adesioni inferiori alle attese ottimistiche.

Le conseguenze strategiche e l’OPA su Mediobanca

Se l’OPAS andrà a buon fine, le ripercussioni andranno oltre il semplice cambio di proprietà di MPS. Intesa Sanpaolo sarà infatti obbligata a lanciare un’OPA obbligatoria a cascata sulle azioni di Mediobanca non detenute da MPS. Attualmente, MPS controlla circa l’86,3% di Mediobanca; l’obiettivo dichiarato da Intesa è il delisting completo della banca d’affari milanese.

Il corrispettivo per questa seconda offerta sarà pari a 2,45 volte quello offerto per ogni azione MPS, con una stima illustrativa complessiva di circa 2,8 miliardi di euro. La forma di pagamento (azioni, contanti o mix) non è ancora stata definita nel dettaglio. Inoltre, il 13,32% di Generali attualmente in portafoglio a Mediobanca passerebbe a Intesa Sanpaolo Assicurazioni come investimento non di controllo.

Sul fronte operativo, se l’acquisizione si concretizza, Intesa cederà a Unipol una banca con il marchio MPS, comprendente circa 635 filiali e strutture centrali, per un valore stimato tra 3 e 3,5 miliardi di euro. Il perimetro ceduto passerà poi a BPER. Intesa manterrà circa 625 filiali MPS e l’intera Mediobanca. Stime dell’offerente prevedono sinergie annue per circa 2,9 miliardi entro il 2029 e un aumento dell’utile per azione di circa l’8%.

Il ruolo degli azionisti chiave e le prossime scadenze

La dinamica assembleare precedente aveva già delineato gli equilibri di potere. Il primo azionista Delfin (17,6%) si era impegnata ad aderire all’offerta, mentre Edizione (holding dei Benetton, 1,45%) aveva annunciato l’intenzione di conferire le sue quote. Diversamente, il gruppo Caltagirone (10,26%) aveva votato contro il piano MPS, senza assumere impegni formali di adesione all’OPAS di Intesa.

Per gli investitori retail e istituzionali, il periodo critico va ora dal 24 novembre al 22 gennaio. Le istruzioni di adesione devono essere impartite tramite la banca o il broker depositario delle azioni. È fondamentale verificare le scadenze interne imposte dagli intermediari, che possono essere anteriori alla data ufficiale di chiusura. Ricordiamo che le plusvalenze azionarie sono tassate al 26%, ma il trattamento fiscale specifico dell’OPAS, che combina azioni e contanti, richiede attenzione alle regole indicate nel documento d’offerta.

Resta aperta la questione antitrust: l’istruttoria dell’AGCM sugli effetti della concentrazione nei mercati bancari e assicurativi non è ancora conclusa. Gli analisti monitoreranno con attenzione lo spread tra il prezzo di MPS e il valore teorico dell’offerta, poiché qualsiasi variazione significativa del titolo Intesa Sanpaolo durante il periodo di adesione modificherà la convenienza reale per chi decide di conferire le proprie azioni.