Un giudice americano ha approvato l’accordo da 7,25 miliardi di dollari proposto da Bayer per chiudere le cause legali intentate da persone che sostengono di aver contratto tumori del sangue a causa dell’erbicida Roundup. Il gruppo tedesco punta così a mettere fine ad anni di contenziosi costosi. Il provvedimento riguarda uno dei più ingenti risarcimenti collettivi nella storia degli Stati Uniti, e apre la strada a indennizzi per decine di migliaia di persone che attribuiscono al Roundup le proprie malattie.

Il tribunale statale del Missouri ha stabilito di «approvare pienamente e definitivamente l’accordo transattivo nella sua interezza». Il Roundup è prodotto dalla Monsanto, che Bayer ha acquisito nel 2018. Da allora il gruppo ha speso miliardi di dollari per definire migliaia di cause legate al prodotto.

La sentenza della Corte Suprema del 25 giugno 2026

Il 25 giugno 2026 la corte suprema ha stabilito, con sette voti a due, che la legge federale sui pesticidi (FIFRA) prevale sulle norme statali in materia di etichettatura. La decisione blocca le cause fondate sulla mancata indicazione del rischio di cancro in etichetta. La Corte ha riconosciuto a Bayer la tutela rispetto alle accuse di «omessa avvertenza», cioè il mancato avviso sui rischi, perché il governo federale aveva autorizzato la vendita del Roundup senza l’obbligo di etichette di questo tipo.

Nel caso Monsanto Company v. Durnell, la sentenza limita di fatto la possibilità di nuove cause per mancato avviso di rischio sulle etichette del Roundup negli Stati Uniti. Il glifosato, principio attivo del Roundup, è classificato dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro come probabilmente cancerogeno per l’uomo. Bayer sostiene invece che gli studi scientifici e le approvazioni delle autorità di regolamentazione dimostrino la sicurezza del prodotto.

Il rinnovo dell’approvazione europea fino al 2033

Nell’Unione europea l’autorizzazione del glifosato, erbicida totale legato al marchio Roundup, è stata rinnovata fino alla fine del 2033 in base al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660, in vigore dal 16 dicembre 2023. Il regolamento, adottato il 28 novembre 2023, fissa al 15 dicembre 2033 la data chiave per l’attuale periodo di validità e consente solo usi come erbicida. Nello stesso periodo un altro regolamento ha prorogato i periodi di approvazione di 21 sostanze per completare i riesami.

La Commissione europea collega il rinnovo alle valutazioni dell’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, e dell’ECHA, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Secondo le comunicazioni ufficiali, il via libera poggia su valutazioni complete di sicurezza e su nuove condizioni e restrizioni d’uso. Il 27 luglio 2026 la rappresentanza della Commissione in Francia ha pubblicato una nota esplicativa sul rinnovo del glifosato, che non modifica il regolamento.

Per l’uso concreto dei prodotti, l’approvazione europea resta valida, ma dipende dalle autorizzazioni nazionali dei singoli formulati e dalle etichette. Il rinnovo fino al 2033 riapre inoltre il confronto su come l’Unione europea applichi il principio di precauzione nei fitofarmaci, soprattutto quando le valutazioni scientifiche non coincidono.