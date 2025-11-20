La Corte Suprema della Russia ha emesso una sentenza giovedì, decidendo per la dissoluzione del partito di crescita, una piccola formazione politica creata da Boris Titov, ex difensore dei diritti delle imprese nel paese. Questa decisione arriva dopo che il partito stesso ha comunicato al Ministero della Giustizia di non soddisfare più i requisiti necessari per la rappresentanza regionale, come riportato dall’agenzia di stampa statale RIA Novosti.

Il partito di crescita è stato fondato nel 2016 con l’intento di rappresentare e difendere gli interessi delle piccole e medie imprese. La sua missione era quella di promuovere politici favorevoli al mercato nelle cariche pubbliche. Nonostante avesse il supporto del Cremlino, il partito ha faticato a guadagnare visibilità e si è mantenuto come una forza marginale nel sistema politico russo, noto per la sua stretta regolamentazione.

Un percorso segnato da difficoltà

Nel 2016 e, il partito ha partecipato alle elezioni della Duma di Stato, ma non è riuscito a superare la soglia del 5% necessaria per ottenere seggi parlamentari. Questa incapacità di attrarre sufficiente sostegno popolare ha messo in evidenza le limitazioni dell’influenza politica del partito all’interno di un contesto politico già fortemente controllato.

La fusione con Nuove Persone

, il partito di crescita ha deciso di unire le forze con il partito Nuove Persone, fondato da Alexei Nechayev. Questa fusione ha avuto come obiettivo quello di creare una forza centrista e moderatamente liberale, mirata a attrarre professionisti urbani, piccoli imprenditori e giovani elettori. Attualmente, Titov ricopre la carica di presidente del consiglio politico federale di Nuove Persone, che vanta ora 15 seggi nella Duma di Stato.

Le implicazioni della sentenza

Durante l’udienza di giovedì, un rappresentante del partito di crescita ha dichiarato che 32 delle sue filiali regionali erano state chiuse o fuse con altre strutture. Le rimanenti 43 filiali non soddisfano il numero minimo richiesto per operare in almeno la metà delle regioni russe. Questa situazione ha portato la Corte Suprema a prendere una decisione che si allinea con le precedenti dismissioni di altri partiti politici, come il Russian All-People’s Union, avvenute negli ultimi anni per motivi simili.

La chiusura di un partito, anche se piccolo, solleva interrogativi sul futuro della politica russa e sulla libertà di espressione nel paese. Le autorità continuano a perseguire un controllo sempre più stretto sulle forze politiche, limitando ulteriormente le possibilità di dissenso e di rappresentanza.

Il contesto della libertà di stampa

In un clima di crescente repressione, diversi media indipendenti, come The Moscow Times, si trovano a fronteggiare sfide senza precedenti. L’ufficio del Procuratore Generale della Russia ha designato The Moscow Times come un’organizzazione “indesiderata”, rendendo il lavoro dei giornalisti pericoloso e soggetto a sanzioni. Questo scenario evidenzia i tentativi delle autorità di silenziare le voci critiche e di mantenere un controllo rigoroso sulle informazioni diffuse al pubblico.

La situazione attuale richiede un impegno collettivo per difendere la libertà di stampa e garantire che le voci indipendenti possano continuare a operare senza timore di ritorsioni. La battaglia per un’informazione libera è cruciale per il futuro della democrazia e della trasparenza in Russia.