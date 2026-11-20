Coperture, sanità e pensioni restano al centro dello scontro nel centrodestra. Il prossimo vertice di maggioranza è atteso la prossima settimana.

Nel centrodestra la discussione sulla legge di bilancio non si chiude. La Lega insiste su Quota 64 e sul contributo del sistema bancario, mentre Forza Italia frena su nuovi aumenti di spesa e il governo cerca risorse aggiuntive per la sanità. Il nuovo vertice di maggioranza è previsto per la prossima settimana, con l’obiettivo di sciogliere i nodi prima che i lavori parlamentari entrino nel vivo.

Il condono e il silenzio assenso affidato ai Comuni

Dalla via Bellerio, sede della Lega, arriva il rilancio sul condono, un tema che riguarda anche Fratelli d’Italia. Matteo Salvini, leader del Carroccio e ministro alle Infrastrutture, rivendica la propria competenza sul dossier e propone una maxi operazione di silenzio assenso che abbia come protagonisti i Comuni.

“Alcune proposte sono convincenti, altre troppo estensive”, afferma il vicepremier.

Salvini spiega di lavorare con gli alleati a un’idea che raccolga le proposte positive, lasciando fuori quelle troppo estensive. Il principio è affidare ai Comuni l’ultima parola sulle domande di condono ancora giacenti, fissando un tempo limite entro il quale dare una risposta positiva o negativa a ciascuna domanda.

Il leader della Lega sostiene che la misura sia da inserire nella legge di bilancio. Nelle sue parole, “lavoriamo ad una mega operazione di silenzio assenso, demandata ai Comuni. Ognuno si deve attrezzare per rispondere”. Secondo Salvini, “i vantaggi economicamente parlando sono soprattutto per gli enti locali”.

Quota 64: 850 milioni in manovra e la verifica del 2027

Sul Fondo per Quota 64 la Lega non intende fare passi indietro: la misura sarà inserita in finanziaria. La posizione è condivisa dal relatore al ddl Alberto Gusmeroli e dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Salvini sostiene che la misura permetterà di andare in pensione prima dei 67 anni, a 64 anni, e la definisce “una liberazione, un atto di giustizia sociale”. Il leader del Carroccio ritiene che molte persone sceglieranno questa uscita anticipata: “Diamo la possibilità di andare in pensione prima rispetto ai 67 anni, penso ci sarà l’adesione di tanta gente che a 64 anni volesse riconquistare spazi di vita”.

Gli 850 milioni stanziati in finanziaria basteranno o meno, secondo Salvini, è presto per dirlo. “Essendo una possibilità, potrebbe essere o abbondante o insufficiente: solo nel 2027 scopriremo se c’è un’adesione superiore alle nostra stime o inferiore”. In base a quella risposta, aggiunge, si potrà calibrare se ci saranno maggiori o minori spese.

Emendamenti, sanità e pensioni delle forze dell’ordine

Sul tavolo della commissione Bilancio della Camera la Lega ha depositato complessivamente 720 emendamenti, che vanno dalle pensioni alle banche, dalla rottamazione quater al fondo nuovi nati esteso ai bambini adottati e in affidamento. Il capogruppo a Montecitorio Riccardo Molinari precisa: “Tanti emendamenti non significa che non condividiamo l’impianto”. Le misure che comportano uscite, però, devono essere coperte.

Sul fronte sanitario il ministro della Salute Orazio Schillaci ribadisce la ricerca di risorse: “Stiamo lavorando per individuare ulteriori risorse, come ho sempre detto”. Il ministro indica come priorità la valorizzazione di chi lavora in maniera esclusiva nel Servizio sanitario nazionale, e ammette che non è ancora possibile stabilire quante risorse saranno disponibili.

Forza Italia insiste invece sulle pensioni delle forze dell’ordine e delle forze armate. Il vicepremier Antonio Tajani afferma: “non siamo disposti a fare un passo indietro”. Sul tema dell’indicizzazione, Fratelli d’Italia vorrebbe alzare la rivalutazione piena per gli assegni fino a 3mila euro, pari a cinque volte il minimo Inps. Forza Italia ha presentato cinque proposte, che vanno da un contributo per compensare chi è colpito dal taglio alla perequazione fino all’idea di portare la soglia della rivalutazione al 100% fino agli assegni pari a sette volte il minimo Inps.

Sulle coperture Salvini indica ancora le banche. Le risorse già previste arrivano, a suo dire, dal contributo del mondo bancario e finanziario, che potrebbe crescere se tutti lo ritenessero. Tajani sostiene invece che il sistema bancario debba contribuire allo Stato, ma senza trasformare le banche nel nemico da colpire, e che l’extraprofitto non esista.

Il vertice della prossima settimana dovrà trovare una sintesi su questi punti. Salvini afferma che la data non è ancora stata fissata e che nella maggioranza non ci sono state tensioni al tavolo. Il leader della Lega sottolinea però che né le nuove coperture né l’esame di centinaia di emendamenti si possono chiudere in due o tre giorni.