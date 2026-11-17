Un nuovo invio massiccio di email ha raggiunto oggi numerose scuole italiane. Questa volta il messaggio contiene un riferimento alle mense scolastiche, ma i dirigenti scolastici non si sono fatti trovare impreparati: hanno seguito le nuove disposizioni e hanno mantenuto la calma.

Il testo di una delle email parla di un dipendente della mensa che avrebbe mescolato al cibo una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio.

In alcuni casi il servizio è stato sospeso in via precauzionale e poi ripreso regolarmente dopo i controlli.

Il protocollo a Tor Bella Monaca

Tra gli istituti romani raggiunti dal messaggio c’è l’istituto comprensivo Hypatia di Tor Bella Monaca, che conta 940 allievi. La dirigente Annalisa Laudando ha spiegato di aver attivato il protocollo e di aver chiamato il 112, che ha subito inviato una pattuglia delle forze dell’ordine.

La scuola ha quattro plessi con mensa. Il personale era già stato contattato dall’ispettrice del servizio mensa, con l’ordine temporaneo di non far entrare nessuno. Senza creare allarmismi, la dirigente ha comunicato un disservizio. Il primo turno, quello dei bambini dell’infanzia alle 11,30, aveva già pranzato. Quando è stato consentito l’accesso, i pasti sono stati distribuiti dopo il via libera degli enti competenti, e alle 12,20 il servizio era di nuovo operativo.

Le indicazioni di ANP e le nuove linee guida

Il presidente dell’ANP, Antonello Giannelli, ha definito le email farneticanti e grottesche. Secondo lui vanno ignorate e trasmesse alla Polizia Postale, come hanno fatto i colleghi.

Secondo le nuove linee guida, davanti a email seriali senza riscontri oggettivi non scatta più l’evacuazione automatica: le segnalazioni vengono prese in carico da questure e Polizia Postale. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che in Italia l’attacco è stato respinto e nessuna scuola è stata chiusa, perché si trattava di una falsa minaccia. Ha aggiunto che in Europa la collaborazione contro gli attacchi hacker crescerà.