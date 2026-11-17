Le forze governative yemenite hanno abbandonato alcune posizioni nell’area dello stretto di Bab el Mandeb, all’estremità meridionale del Mar Rosso, mentre gli Houthi cercano di consolidare il controllo della costa e delle alture vicine. Il ritiro, che riguarda l’aeroporto di Dhu Bab e le postazioni più vicine allo stretto, è legato alla necessità di difendere Aden, capitale provvisoria del governo riconosciuto a livello internazionale.

Lo scenario sul terreno è delicato. La costa è aperta ed esposta, mentre le montagne alle spalle offrono posizioni dominanti da cui osservare le truppe, colpire le linee di rifornimento e minacciare i reparti schierati lungo il litorale. Chi controlla le alture può anche ostacolare eventuali controffensive dal sud. Con la presa dei rilievi, gli Houthi aumenterebbero la pressione su Taiz, centro urbano dell’entroterra, dove cercano di interrompere i collegamenti con le aree governative del sud.

Le operazioni dell’esercito e il fronte di Aden

L’esercito yemenita ha dichiarato di aver condotto 661 attacchi contro le posizioni Houthi su diversi fronti, con 173 combattenti uccisi o feriti. Il portavoce militare, colonnello Majed al-Nuzaili, ha citato nell’ambito dell’offensiva “Dawn of Yemen” 15 attacchi aerei, 526 colpi di artiglieria, 53 attacchi con droni e 67 lanci di razzi.

Secondo il colonnello, sono stati distrutti o danneggiati 71 mezzi e attrezzature, oltre a centri di comando, postazioni di osservazione e fortificazioni.

Le forze governative, sostenute dalla Resistenza popolare, continuano a combattere nelle province di Taiz, Marib e al-Jawf, mentre sono in corso operazioni anche sui fronti meridionali. L’esercito ha fatto sapere che proseguirà l’offensiva fino al raggiungimento degli obiettivi, con misure per proteggere i civili e le infrastrutture civili.

Il voto del parlamento e la legge contro gli Houthi

Mentre crescono le tensioni militari, il parlamento yemenita ha approvato all’unanimità un progetto di legge che definisce gli Houthi una organizzazione terroristica e criminalizza le loro attività, il finanziamento e la fornitura di armi. Secondo l’agenzia statale Saba, il testo prevede il perseguimento di chi è coinvolto nelle violazioni attribuite al gruppo, il congelamento e la confisca dei beni collegati e pene più severe per reati come gli attacchi ai civili, la posa di mine e gli attacchi alle navi internazionali.

Il provvedimento dovrà ora essere sottoposto a Rashad al-Alimi, presidente del Consiglio presidenziale di leadership, per l’entrata in vigore.