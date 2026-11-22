Una barca sovraffollata che trasportava centinaia di persone a un funerale si è ribaltata venerdì 20 novembre nello Stato di Bayelsa, nel sud della Nigeria. Secondo le autorità, l’incidente ha causato la morte di almeno 24 persone. Le operazioni di soccorso e di ricerca sono ancora in corso.

Il ribaltamento sul fiume e il bilancio delle vittime

Secondo la polizia, l’imbarcazione viaggiava da Ayama a Ukubie quando, dopo un guasto meccanico, si è ribaltata. Il punto dell’incidente è la confluenza tra i fiumi che attraversano le comunità di Oweikorogha e Otuan, nel distretto di Southern Ijaw. Il Bayelsa State Police Command ha precisato che la barca era diretta a una cerimonia funebre.

Nelle prime ore la polizia ha riferito di quattro corpi recuperati dall’acqua il venerdì, tra cui quelli di due bambini. Erano state inoltre salvate 24 persone: 19 sono state curate in una clinica locale e cinque sono state portate in ospedale nel capoluogo dello Stato. Sabato il portavoce della National Emergency Management Agency, Manzo Ezekiel, ha dichiarato: «So far, 24 bodies have been recovered from the scene of the incident, while search and rescue operations are ongoing».

Il numero dei corpi recuperati è quindi salito a 24.

Il numero dei passeggeri e la fuga del conducente

La polizia non ha indicato quante persone si trovassero a bordo. Alcuni residenti hanno parlato di almeno 300 persone. La testimone Sophie Igoniwari ha raccontato che l’imbarco era caotico e che la barca era sovraffollata già prima di lasciare Ayama, e che diverse vittime sono state portate a riva poco dopo il ribaltamento.

Gli investigatori stanno verificando le notizie secondo cui alcuni passeggeri avrebbero chiesto al conducente di dirigersi verso la riva dopo che la barca aveva subito un guasto, ma il conducente avrebbe proseguito. Il conducente è fuggito dopo l’incidente, mentre il responsabile della barca è stato arrestato. Nella nota la polizia afferma di essere «coordinating efforts with local divers and other responders».

Episodi simili non sono rari sui fiumi e sulle vie d’acqua nel Paese. Nel sud, come in altre aree, le imbarcazioni sono spesso sovraccariche, mal mantenute o non conformi alle norme di sicurezza. Nell’agosto precedente, nello Stato di Sokoto, nel nord-ovest, una barca è affondata causando la morte di almeno 51 persone.