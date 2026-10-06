Intorno alle ore diciannove, nella cornice urbana di Trastevere si è verificato un grave incidente ferroviario. Un individuo, descritto come un uomo sulla cinquantina, ha volontariamente percorso i binari pochi istanti prima dell’arrivo del Leonardo Express il treno diretto da Termini all’aeroporto di Fiumicino.

Il momento dell’impatto sulla banchina di Trastevere

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, l’uomo sembra essersi lanciato sui binari in maniera deliberata, proprio quando il convoglio stava accelerando per la partenza. Il Leonardo Express incontrando l’ostacolo, non ha potuto frenare in tempo, provocando l’impatto con il passeggero. L’autista del treno ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, ma il danno era già avvenuto.

Reazioni dei testimoni

Alcuni passanti hanno riferito di aver percepito un improvviso rumore di metallo contro metallo, seguito da grida di sorpresa. La presenza di un uomo in posizione sul binario ha generato un forte senso di allarme, spingendo i presenti a chiamare i servizi di soccorso. Le ipotesi sui motivi del gesto variano, ma la maggior parte dei testimoni indica la volontarietà del gesto.

Intervento di soccorso e gestione dell’emergenza

Il pronto intervento è stato coordinato dal personale di Fs supportato dagli operatori sanitari di ARES 118 dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco. Dopo l’arrivo sul luogo, i soccorritori hanno estratto la vittima dal treno, fornendo i primi soccorsi e trasferendola in ospedale per le cure necessarie. Contemporaneamente, le autorità hanno chiuso temporaneamente la linea verso Fiumicino per garantire la sicurezza dell’area.

Impatto sul traffico ferroviario verso l’aeroporto

La chiusura dei binari ha provocato l’interruzione del servizio di Leonardo Express diretto all’aeroporto di Fiumicino per diverse ore. I passeggeri in transito verso l’aeroporto sono stati informati delle variazioni di itinerario e delle possibili alternative, tra cui l’utilizzo di autobus o di altri treni regionali. Le autorità ferroviarie stanno valutando i tempi per la riapertura completa della tratta, tenendo presente la necessità di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Fino a nuovo aggiornamento, il traffico ferroviario verso Fiumicino rimane sospeso e le linee di informazione al pubblico sono costantemente aggiornate. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della vigilanza sui binari e della rapidità di intervento dei servizi di emergenza in situazioni critiche.