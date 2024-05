Una vincita stellare oggi, venerdì 10 maggio, a Napoli dopo aver centrato il '6' nell'estrazione del SuperEnalotto in Via Toledo

Il SuperEnalotto regala una vincita da 101.511.953,21 euro: la sestina vincente, 6 20 40 55 71 80 JOLLY 12 SUPERSTAR 75, è stata realizzata grazie a una schedina da due euro, a Napoli, in Via Toledo ex Via Roma, 410.

L’ultimo Jackpot risale al 2023

Si tratta del primo “6” del 2024: l’ultimo Jackpot risale al 16 novembre 2023, quando a Rovigo sono stati vinti 85,1 milioni di euro, con una schedina da 3 euro.

Con quella di stasera sono 115 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto: il 16 febbraio 2023 era stato vinto il Jackpot più alto nella storia, 371,1 milioni di euro, centrato da 90 vincitori tramite la Bacheca dei Sistemi.

Vincita del SuperEnalotto in Campania

Il Jackpot centrato questa sera è il ventesimo 6 realizzato in Campania nella storia del SuperEnalotto.

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto dovranno trascorrere 90 giorni solari dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino ufficiale recandoti in ricevitoria, presso un Punto Pagamento Premi o presso gli Uffici di Sisal S.p.A in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

Circa 20 milioni del Jackpot centrato questa sera torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

La prossima estrazione del SuperEnalotto

La prossima estrazione, quella prevista come da calendario per sabato 11 maggio, grazie al «Jackpot di ripartenza», ripartirà già 19,4 milioni di euro.