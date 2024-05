Barbara D’Urso: l’ex makeup artist si scaglia contro di lei

Gennaro Marchese, ex makeup artist di Barbara D’Urso, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei confronti della conduttrice. L’uomo ha raccontato un aneddoto spiacevole, svelando che Carmelita l’ha bloccato ovunque, sia su WhatsApp che sui social.

Intervistato da Radio Cusano Campus, Gennaro Marchese si è scagliato contro Barbara D’Urso. L’ex makeup artist di Carmelita ha raccontato che è stata colpa sua se lui non ha potuto partecipare al Grande Fratello. Era ad un passo dall’ingresso nella casa di Cinecittà, quando gli autori l’hanno chiamato per dirgli che Barbarella non lo voleva.

L’ex makeup artist di Barbara D’Urso ha raccontato:

“Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, nel 2005. Mi volevano far entrare nella Casa. Provino passato per tutti. Loro mi dicono ‘l’ultima visione ce l’ha la d’Urso’. Mi richiamano e mi dicono ‘abbiamo fatto di tutto ma la D’Urso non ti vuole‘. Non c’ho visto più, ho preso il telefono e l’ho chiamata. Le ho detto che mi stava boicottando e togliendo una possibilità. Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita e io la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi? Lei mi risponde ‘ma no, non ti preoccupare, lo facciamo il prossimo anno. Quest’anno mi dispiace ma non si può perché hanno già scelto il cast’. Ma non era vero. Da lì ho cominciato a dirle di tutto, litigavamo, gliene ho dette di tutti i colori. Cane e gatto”.