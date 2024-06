Una serie di alluvioni ha colpito il sud della Germania, causando ingenti danni e vittime.

Un vigile del fuoco perde la vita

La pioggia ininterrotta ha provocato la rottura di diverse dighe, innescando gravi emergenze in molteplici distretti. La situazione è particolarmente critica in Baviera, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza in vari comuni. In questo contesto, un vigile del fuoco ha tragicamente perso la vita mentre prestava soccorso nell’Alta Baviera. Il suo sacrificio mette in luce i pericoli che i soccorritori stanno affrontando per salvare vite umane e proteggere le comunità colpite.

Priorità: salvare vite umane

Le autorità locali, consapevoli dell’impossibilità di arginare efficacemente i danni, hanno dichiarato che la priorità assoluta è la salvaguardia della vita e dell’incolumità delle persone. Il presidente della Baviera, Markus Soeder, ha comunicato che circa 40mila soccorritori sono attualmente impegnati nelle operazioni di salvataggio e soccorso. Anche nel Baden-Württemberg la situazione è critica. Nella serata di ieri, un treno ha deragliato a causa delle condizioni avverse, fortunatamente senza provocare feriti tra i passeggeri.

L’intervento dell’esercito

A supporto delle operazioni di soccorso, l’esercito tedesco è stato mobilitato per assistere nella costruzione di barriere di sacchi di sabbia e altre misure di contenimento. Le forze armate collaborano con i vigili del fuoco e i volontari locali per mitigare gli effetti delle inondazioni e proteggere le infrastrutture vitali.