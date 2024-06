L’Acchiappatalenti, programma di Milly Carlucci che seleziona giovani talenti, ha regalato un momento molto emozionante al pubblico. Una bambina disperata è stata consolata dalla conduttrice.

Bambina in lacrime a L’Acchiappatalenti

Il programma L’Acchiappatalenti, di Milly Carlucci, alterna momenti emozionanti a divertimento. Su tutte, ha colpito l’esibizione della piccola Clarissa Guzzi, ballerina napoletana di soli 9 anni.

Purtroppo non è stata scelta dai giudici e delusa, è scoppiata in lacrime. Così la conduttrice si è avvicinata per consolarla, promettendole che l’avrebbe invitata a Ballando con le Stelle.

La storia di Clarissa Guzzi, ballerina scartata a L’Acchiappatalenti

Clarissa è originaria di Napoli e come ha detto nel video di presentazione, ha sempre avuto al passione per il ballo.

Clarissa si è esibita ma Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno, ovvero i giudici, non hanno puntato su di lei e così la bambina ha iniziato a piangere.

Wanda Nara ha notato la delusione e il malessere di Clarissa, così ha cercato di consolarla con diversi complimenti. Tuttavia a far tornare il sorriso alla giovane ballerina è stata Milly Carlucci, che le ha detto: “Fermi tutti. Siccome Clarissa è un talento, vuoi venire ospite a Ballando con le Stelle a ballare per noi?”.

Clarissa ha abbracciato Milly e finalmente è tornata a sorridere. Di nuovo, Wanda Nara è intervenuta complimentandosi con la piccola concorrente: “Sei un esempio per tutti i bambini, a tutti noi almeno una volta hanno detto di no”.

Una bella pagina televisiva, molto emozionante.