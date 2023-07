Wanda Nara, la malattia e le cure: "Vi dico tutta la verità"

Nei giorni scorsi i media argentini hanno riportato la notizia secondo cui Wanda Nara sarebbe stata ricoverata per una leucemia. Sulla questione lei stessa ha voluto rompere il silenzio.

Wanda Nara rompe il silenzio: come sta

In tanti tra i fan della rete sono in ansia per le condizioni di salute di Wanda Nara che, secondo i rumor in circolazione, sarebbe stata ricoverata in ospedale per una sospetta leucemia. A seguire la stessa moglie di Icardi ha aggiornato i suoi fan affermando di doversi sottoporre ad altre analisi e di non voler fornire ulteriori dettagli in merito alla vicenda per proteggere la privacy dei suoi figli. “Sono state dette molte bugie. Parlano e assicurano cose che non sono vere, senza sapere che parlano della vita di un altro”, ha dichiarato.

Wanda Nara ha anche fatto sapere che accompagnerà suo marito Mauro Icardi in Turchia e al momento non è dato sapere se tornerà a Milano per sottoporsi a cure specifiche (così come ipotizzato da alcuni media internazionali). Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulle condizioni dell’imprenditrice che, al momento, non ha fornito ulteriori delucidazioni. Sulla questione emergeranno altri dettagli? Al momento ai fan di Wanda Nara non resta che attendere.