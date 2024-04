Europee, Vannacci: in Europa battaglia per patria, confini, identità

Roma, 30 apr. (askanews) – “Un mondo senza identità è un mondo al contrario. Ed è quello che sfortunatamente l’Europa ci sta offrendo negli ultimi anni”. Lo ha detto Roberto Vannacci, candidato della Lega alle Europee, parlando a Roma durante la presentazione del libro di Matteo Salvini.

“Un mondo che noi stessi non riusciamo più a riconoscere, di cui non ci sentiamo parte. Stanno cercando di togliere tutti i simboli identitari che ci davano una speranza di riconoscerci come cittadini europei. Ultimamente a Parigi hanno rappresentato il cupolone degli Invalides togliendo il crocifisso, realizzando un falso, perché il crocifisso c’è. Hanno realizzato un falso per dare un’illusione farlocca di un’inclusione che non c’è”.

“Ci piace riconoscerci in una identità forte – ha aggiunto – che ci faccia sentire fieri di essere italiani ed europei. Che ci faccia dire una volta per tutte che vale la pena morire per l’Italia o eventualmente per l’Europa. Cosa che per quanto riguarda l’Europa oggi non è il caso per quasi nessuno di noi. La mia battaglia in Europa sarà di riconoscermi in alcuni valori: la patria, i confini, la sicurezza, l’identità, la sovranità nazionale”.