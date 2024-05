La Russia inizia le esercitazioni con armi nucleari tattiche

Roma, 21 mag. (askanews) - La Russia inizia "la prima fase di esercitazioni militari" sulla "preparazione e l'uso di armi nucleari non strategiche" nel distretto militare meridionale, ha annunciato il ministero della Difesa russo, diffondendo anche alcune immagini. In questa fase "il personale dell...

Roma, 21 mag. (askanews) – La Russia inizia “la prima fase di esercitazioni militari” sulla “preparazione e l’uso di armi nucleari non strategiche” nel distretto militare meridionale, ha annunciato il ministero della Difesa russo, diffondendo anche alcune immagini.

In questa fase “il personale delle formazioni missilistiche del Distretto Militare Meridionale sta completando compiti di addestramento al combattimento per ottenere munizioni speciali per il sistema missilistico operativo e tattico Iskander” e “l’aviazione russa si sta addestrando con l’equipaggiamento di unità speciali da combattimento di distruzione di aerei, compresi i missili ipersonici Kinzhal”, ha aggiunto il ministero precisando che l’obiettivo è garantire la sovranità della Russia.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che le esercitazioni testeranno la “prontezza” delle sue “armi nucleari non strategiche… per garantire l’integrità territoriale e la sovranità dello Stato russo” e sono una “risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce fatte da alcuni funzionari occidentali”.