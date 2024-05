L'Ucraina chiede all'Occidente di abbattere missili russi

Roma, 21 mag. (askanews) - "Non c'è alcun argomento legale, di sicurezza o morale, che impedisca ai nostri partner di abbattere i missili russi sul territorio ucraino dal loro territorio" ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in una conferenza stampa con la sua omologa tede...

Roma, 21 mag. (askanews) – “Non c’è alcun argomento legale, di sicurezza o morale, che impedisca ai nostri partner di abbattere i missili russi sul territorio ucraino dal loro territorio” ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba, in una conferenza stampa con la sua omologa tedesca, Annalena Baerbock. All’inizio dell’invasione, l’Ucraina aveva già chiesto all’Occidente di aiutarla ad abbattere i missili russi sul proprio territorio. Richiesta respinta per il rischio di un’escalation del conflitto.

Il capo della diplomazia di Kiev ha sottolineato che l’abbattimento dei missili non mette in pericolo né la Russia né i soldati russi. Si tratta di “pezzi di metallo che portano la morte dalla Russia all’Ucraina”, ha insistito. “Se non volete farlo, forniteci tutti i mezzi necessari. Li dispiegheremo sul territorio ucraino e intercetteremo noi stessi questi missili”.