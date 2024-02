Milly Carlucci potrebbe essere la conduttrice del Festival di Sanremo 2025. L’indiscrezione è stata lanciata da un personaggio del mondo dello spettacolo che la conosce molto bene e ha lavorato con lei a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci verso il Festival di Sanremo 2025

Chi condurrà il Festival di Sanremo 2025? Appena Amadeus ha dato le sue ‘dimissioni’ dopo cinque anni consecutivi, il toto nomi ha preso il via. Manca ancora un anno alla nuova edizione della kermesse, ma non dobbiamo dimenticare che i lavori organizzativi prendono il via a giugno. Pertanto, la scelta della direzione artistica e della conduzione deve essere fatta nel giro dei prossimi tre mesi. Possibile che in lizza ci sia Milly Carlucci? Secondo un personaggio del mondo dello spettacolo “è la persona giusta perché conosce il linguaggio Rai1“.

L’indiscrezione su Milly Carlucci a Sanremo 2025

A fare il nome di Milly Carlucci per Sanremo 2025 è stato Paolo Belli. Intervistato da La Stampa, ha ammesso:

“È la persona giusta nel posto giusto perché conosce il linguaggio Rai 1 e le dico che come prossima conduttrice del Festival di Sanremo sarebbe perfetta. Sul lavoro sono molto simile a lei, prima di prendere una decisione ascolta tutti e poi va dritta. Nell’università della tv sono con uno dei migliori docenti che ci siano”.

Paolo Belli su Milly Carlucci e Ballando con le Stelle

In merito alla sua avventura a Ballando con le Stelle, Paolo Belli ha dichiarato: