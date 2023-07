Milly Carlucci smentisce Selvaggia Lucarelli: le sue parole

Milly Carlucci ha smentito quanto recentemente affermato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli in merito alla giuria di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci: la giuria di Ballando con le Stelle

Non molto tempo fa Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha fatto sapere di esser stata riconfermata nel suo ruolo all’interno del programma (nonostante nell’ultima edizione dello show vi siano stati non pochi battibecchi tra lei e il resto dei giudici del programma). In queste ore è stata la stessa conduttrice Milly Carlucci a smentire le sue parole e ad affermare: “La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria. Selvaggia Lucarelli ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto prima cast e poi il resto.”

In tanti sono in attesa di sapere se Selvaggia Lucarelli verrà davvero riconfermata come giurata all’interno dello show e sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla nuova stagione del programma. All’ultima edizione di Ballando aveva preso parte come concorrente il fidanzato della giornalista, Lorenzo Biagiarelli, e la questione aveva finito per scatenare non poche tensioni tra i membri del cast.