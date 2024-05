La cantante Martina ripercorre a “Verissimo”, sabato 11 maggio, il suo percorso dentro la scuola: tra i tanti legami instaurati nel talent show spicca quello con Kumo, ballerino del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Nel salotto del programma di Canale 5 Martina Giovannini ricorda come è nata l’amicizia speciale con Kumo e smentisce un rapporto differente:

«Appena uscita l’ho risentito subito, nei momenti di bisogno lui c’è sempre stato, racconta l’allieva di Anna Pettinelli. Poi smentisce che tra loro ci possa essere spazio per qualcosa in più . Tra noi solo un’amicizia. Non credo sarebbe mai potuto diventare un possibile fidanzato ».

Inoltre, la cantante ha aggiunto:

«Con lui non avevo legato sin da subito, forse ci dovevamo ancora inquadrare . A partire da gennaio per ci siamo conosciuti meglio e ci siamo trovati a livello caratteriale » .

Durante il serale a Martina le è stato imputato di essere “solo voce” e poche emozioni:

Un legame intenso tra Martina e il canto, iniziato fin da bambina:

«Io ho cominciato a cantare quando avevo nove anni, mi sono esercitata e sono cresciuta. Prima avevo cominciato a fare danza ma sentivo che non era propriamente per me e anche mamma lo sapeva, è stata lei che mi ha detto “Cominciamo a fare lezioni di canto“. Ho aspettato due anni prima di decidermi e mandare il provino ad Amici. Avevo paura che non funzionasse. Mi sono iscritta all’università e ho completato i miei studi, quando ho finito ho detto “Ok e adesso?”. Allora ho deciso di provare a entrare ad Amici».