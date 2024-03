Martina Giovannini in lacrime ad Amici per le parole di Lorella Cuccarini

Durante l’ultima puntata di Amici, la cantante Martina Giovannini si è mostrata in lacrime per la delusione in merito ai commenti negativi espressi da Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi nei confronti della sua esibizione.

Martina Giovannini in lacrime ad Amici

Mentre faceva lezione con la vocal coach si è bloccata e ha dato sfogo ai suoi pensieri:

«Ho sentito Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi dire: voce strepitosa però a livello emotivo non emoziona».

Poi, la ragazza ha aggiunto:

«Però penso che l’emozione può arrivare come può non arrivare. Non sono d’accordo. Che poi io ogni tanto faccia scudo, quella è un’altra cosa. Io non voglio essere solo una voce».

Ascoltato lo sfogo della cantante, la vocal coach le ha dato un consiglio:

«Se pensi che chi dice che sei solo una voce vada smentito, smentiscilo»

Il racconto di Martina Giovannini in casetta con gli altri ragazzi ad Amici

«Ho sentito i commenti di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi. Loro dicono bella voce, bella voce, bella voce. A me questa cosa dà fastidio, perché non è vero che sono solo voce. Pure voi molto spesso me lo dite che non è così. Mi dite: “A me arrivi, mi emozioni”».

