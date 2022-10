Biagiarelli si sfoga a Ballando con le Stelle: “Non voglio più essere il ‘fidanzato di’”

Biagiarelli, in virtù di ciò che è successo nella 2a puntata, si è sfogato e ha chiesto di non venire giudicato in quanto fidanzato della Lucarelli.

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, una frase detta dalla ballerina Anastasia Kuzmina, ha scatenato del malcontento da parte di Lorenzo Biagiarelli.

Quest’ultmo, notoriamente fidanzato con Selvaggia Lucarelli, si è lasciato andare durante la puntata di sabato 22 ottobre ad uno sfogo, nel quale ha chiesto di essere giudicato in quanto Lorenzo Biagiarelli e non come fidanzato di uno dei giudici: “Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma.

Voglio essere me”, è quanto ha affermato in conclusione.

Biagiarelli si sfoga a Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli ha esordito ricordando ciò che era successo nella precedente puntata e come lo aveva fatto sentire l’affermazione di Anastasia Kuzmina: “Per colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè”. Ha poi aggiunto: “Siamo gli unici a essere giudicati per altro.

Io ho bisogno che adesso si parli di me”

Non ultimo ha ammesso: “Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna. E vorrei che non ci pensasse nemmeno tutto il corredo chiamato a giudicare”.

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

Nel frattempo Selvaggia Lucarelli è intervenuta e si è detta concorde con la richiesta portata avanti dal fidanzato: “Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di ‘sei il fidanzato di’”.