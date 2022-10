Ecco cosa è accaduto nel corso della prima puntata del programma di Milly Carlucci

Non c’è dubbio rispetto al fatto che i migliori siparietti della prima puntata di Ballando con le stelle 2022, iniziato ieri sera su Rai Uno, ce li abbia regalati Iva Zanicchi.

La cantante, che ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con Voglio amarti, si è infatti resa protagonista di alcuni momenti davvero divertenti, seppur abbastanza controversi.

Iva Zanicchi ha infatti partecipato ballando in compagnia di Samuel Peron, tuttavia le sue doti non sono state particolarmente apprezzate da alcuni giudici, che le hanno appioppato dei voti non esattamente onorevoli.

Subito dopo la sua performance, infatti, è stata valutata molto negativamente da Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, che le hanno riservato rispettivamente un “1” e uno “0”. Come avrà dunque reagito Iva? Non esattamente bene, per usare un eufefismo.

Iva Zanicchi insulta Mariotto e Lucarelli a Ballando con le stelle

Quando la paletta di Mariotto è stata girata dal diretto interessato, Iva Zanicchi non ha potuto fare a meno di dedicargli un bel “vaffa”. Quando invece è stato il turno di Selvaggia Lucarelli, la Zanicchi ci è andata giù parecchio pesante e se n’è uscita con un “tr….”. Poco prima, la Zanicchi si era permessa di ringraziare i giudici per il giudizio poco onorevole con un “grazie, graziella e grazie al c…” cbe aveva messo non poco in imbarazzo la conduttrice, sempre molto posata e mai volgare.

La scena è stata avvertita distintamente dai microfoni, tanto da costringere non solo Milly Carlucci ma anche la stessa Iva Zanicchi a delle scuse pubbliche nei confronti della giornalista, che su Instagram aveva giustamente tuonato dopo gli insulti ricevuti. Ecco lo sfogo della “temibile” Selvaggia.

Il siparietto, ad ogni modo, non ha intaccato il proseguimento della gara, anzi: Iva Zanicchi, infatti, a fine puntata ne è uscita vincitrice. Qui sotto potete recuperare il video con il siparietto che ha visto protagonista Iva Zanicchi ieri sera a Ballando con le stelle 2022.

Qui sotto, invece, potete recuperare il post di scuse ufficiali da parte di Iva Zanicchi.

Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente.

Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria — Iva Zanicchi (@iva_zanicchi) October 8, 2022

Selvaggia Lucarelli punge Mughini e Montesano

La giornalista ha avuto modo di battibeccare in serata, seppur con altri toni, anche con altri due concorrenti. A Mughini, di recente condannato per diffamazione nei suoi confronti, ha detto che “si trovano sempre quando ci sono dei giudici di mezzo”; a Montesano ha contestato gli ultimi “due anni di cose terribili che ha detto”, per poi però fargli i complimenti per la performance sul palco.