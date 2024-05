L’Eurovision Song Contest del 2024 si è concluso, ma non senza polemiche. Tra le maggiori che hanno tenuto banco nel dibattito pubblico c’è sicuramente l’errore clamoroso che la Rai ha commesso al termine della seconda semifinale quando sono stati resi noti i dati del televoto, seppure in modo parziale. Anche al termine dell’evento l’esito del televoto è stato confermato e l’israeliana Eden Golan è risultata essere stata la più scelta dagli italiani. Scelta completamente diversa da parte della giuria nazionale.

Eurovision, Israele è stata la più votata dagli italiani al televoto

All’indomani della seconda semifinale l’Italia si era dovuta scusare con l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest per aver commesso “un inconveniente tecnico” la pubblicazione dei parziali del televoto. Israele ha mantenuto saldo il primo posto, seguita da Ucraina, Croazia e Svizzera. Da evidenziare che l’Italia non è stata l’unica ad assegnare il primo posto ad Israele, ma è stata seguita da Paesi come Germania, Regno Unito, Spagna, Belgio e Portogallo.

LEGGI ANCHE: Eurovision 2024, boom di ascolti per la finale

I voti della giuria tecnica italiana

La giuria tecnica italiana, diversamente da ciò che è emerso al televoto, ha assegnato il massimo dei punti a Nemo, il vero e proprio vincitore assoluto dell’edizione del 2024. Sono stati poi assegnati 10 e 8 punti rispettivamente a Irlanda e Croazia. Segue al quarto posto la Spagna che ha ottenuto 8 punti. Presidente di giuria è la cantante Big Mama che è stata affiancata dal ballerino Marcello Sacchetta, la presidente di Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara Mosconi e infine Maurizio Filardo e Elena Di Cioccio.