Tommaso Stanzani sta vivendo un momento d’oro per la sua vita professionale e privata: è stato uno dei protagonisti indiscussi del programma di Fiorello, Viva Rai2, e ha trovato l’amore dopo la fine della storia con Tommaso Zorzi.

Il racconto di Tommaso Stanzani su Tommaso Zorzi

Il ballerino che ha partecipato ad Amici 21 è tornato in Mediaset per un’intervista della Toffanin e la conduttrice non ha resistito dal chiedergli qualcosa in più sulla storia finita con Tommaso Zorzi:

«Ho preso io la decisione pur non volendo prenderla. A distanza di due anni ti dico che ho fatto bene. Secondo me lui è una persona molto intelligente, educata, talentuosa, simpatica però non fa proprio per me. Ha un modo diverso di amare rispetto a me. Abbiamo un modo diverso di vedere le cose».

Il rapporto tra i due oggi è sereno: sono rimasti amici, forse ha influito la differenza di età, ma maggiormente le loro diversità.

Nuovo amore per Tommaso Stanzani dopo la fine della relazione con Zorzi

Tommaso Stanzani è sereno, racconta alla Toffanin di avere un nuovo compagno:

«È una persona speciale. Sto bene. È dolce e ha saputo raccogliere i miei pezzi prima ancora che mi accorgessi di essere distrutto».

Lui si chiama Oreste e Stanzani ha promesso alla Toffanin che a breve lo porterà in trasmissione per farglielo conoscere.