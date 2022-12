Tommaso Stanzani: le prime parole dopo l'addio a Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani ha rotto per la prima volta il silenzio in merito al suo inaspettato addio a Tommaso Zorzi, avvenuto ormai diversi mesi fa.

Tommaso Stanzani: l’addio a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno formato una delle più belle coppie vip tra il 2020 e il 2021 e in maniera del tutto inaspettata, alcuni mesi fa, i due si sono detti addio. Finora i due non hanno parlato pubblicamente dei motivi che li hanno condotti all‘addio ma nelle ultime ore Tommaso Stanzani ha svelato perché, dopo la separazione dall’influencer, ha deciso di prendere le distanze dai social.

“Quando sono uscito da Amici ero abbastanza benvoluto dal pubblico.

Non ho capito poi cosa sia successo ma dopo qualcosa è cambiato. Ho iniziato a ricevere critiche anche molto forti che hanno riguardato non solo me ma anche la mia famiglia. Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social.(…) Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata con Martina Miliddi che ha condiviso con me la stessa esperienza. [si riferisce ad una rottura pubblica avvenuta con un cantante di Amici, ndr] Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati considerando che è una ragazza che si impegna.

A volte ci siamo mandati gli insulti più divertenti che abbiamo ricevuto durante la settimana”, ha confessato il ballerino.

Al momento come lui sembra che anche Tommaso Zorzi preferisca mantenere un basso profilo sulle cause della loro separazione e i due avrebbero mantenuto buoni rapporti.