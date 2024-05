Meghan Markle, piovono critiche in Nigeria da parte della First Lady

Meghan Markle è stata attaccata dalla First Lady della Nigeria. A detta della senatrice, la moglie del principe Harry si è presentata in visita al Paese esibendo le sue “nudità“.

Un mese fa circa, Meghan Markle ed Harry hanno fatto un viaggio di tre giorni in Nigeria. I duchi di Sussex hanno preso parte a diversi eventi, anche separatamente, incontrando gli alti funzionari e le mogli dei militari. Durante uno di questi appuntamenti, l’ex attrice è finita nel mirino della senatrice della Nigeria Oluremi Tinubu.

La First Lady della Nigeria ha rivolto dure critiche a Meghan Markle per via di uno dei suoi look. A far gridare allo scandalo è stato soprattutto un abito color pesca dall’effetto nude. A non essere piaciuti, inoltre, sono stati i gioielli e i cambi look, per un totale di 120 mila sterline. Insomma, lo schiaffo alla povertà non è stato apprezzato.

Oluremi Tinubu, parlando della visita in Nigeria della duchessa, ha espresso tutto il suo sdegno. Come riportato dal The Sun, la senatrice ha detto la sua durante il discorso pubblico tenuto in occasione del primo anno in carica di suo marito Bola. Ha dichiarato:

“Vediamo come si vestono e il messaggio qui è che dobbiamo salvare i nostri figli. Non avremo il Met Gala, non accettiamo nudità nella nostra cultura. Non è bello. Le nostre ragazze sono bellissime così, ma dovrebbero essere sicure di ciò che sono”.

Tinubu si è detta offesa e ha invitato le donne della Nigeria a non “imitare e cercare di emulare le star del cinema americano“.