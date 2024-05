Meghan Markle criticata per i look indossati in Nigeria: inadatti all'etichet...

Harry e Meghan in viaggio in Nigeria: fin dalla sua prima apparizione, Meghan Markle ha fatto discutere, non poco, per i look indossati

Fin dalla sua prima uscita in Nigeria, Meghan Markle, secondo molti avrebbe osato con i suoi outfit, scegliendo dei look non adatti all’etichetta di corte.

La prima apparizione di Meghan Markle in Nigeria

Per la sua prima visita ad una scuola, la Duchessa ha indossato un abito color pesca con la schiena completamente scoperta e strascico.

L’abito è del brand californiano Heidi Merrick e il capo prende il nome di Windsor e ha un costo di 1288 euro. A stridere con il contesto, secondo molti, non è stato solo l’abito con la schiena scoperta, ma anche i gioielli indossati: il bracciale Love di Cartier da 7mila euro, l’orologio Tank Française in oro di Cartier, un paio di orecchini vintage di Lanvin in cristalli color ametista e un tennis di diamanti da 6mila euro firmato Ariel Gordon.

Ancora critiche per Meghan Markle per i look

Un altro look criticato indossato dall’attrice Meghan Markle è stato il seguente:

Per il pranzo nel quartier generale del ministero della Difesa, Meghan ha scelto per un long dress senza spalline completamente bianco del brand australiano St. Agni, considerato troppo per il contesto, troppo semplice per il tono della cena in cui è stato indossato.

Meghan Markle in rosso

Molto apprezzato dalla comunità nigeriana, l’abito rosso di Orire, una stilista emergente della Nigeria.

Per contrastare il colore audace, la duchessa ha indossato un collier di diamanti, braccialetti d’oro e un anello di diamanti, con semplici tacchi a spillo color nude e capelli raccolti in un elegante chignon.