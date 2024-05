Roberta Capua si è sbottonata sulla separazione dal marito Stefano Sassoli. Il divorzio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in un momento molto delicato nella vita dell’ex Miss Italia.

Ospite del programma Storie di donne al bivio, Roberta Capua si è raccontata un po’. L’ex Miss Italia ha parlato dell’ultimo periodo della sua vita, che l’ha vista perdere entrambi i genitori e divorziare dal marito Stefano Sassoli. La separazione dal padre del suo unico figlio Leonardo è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

Roberta Capua ha dichiarato:

“Non me lo aspettavo. Ho fatto un figlio a quasi 40 anni con l’uomo che amavo. Onestamente no. È per questo che è una fase completamente nuova. Ho dovuto cambiare anche il mio modo di vedere la vita, rimettere in discussione certi valori, perché non lo nascondo, io sono rimasta scottata e delusa. Quando una si trova davanti a delle cose, non corrispondono a quello che è il tuo modo di essere. La mia storia d’amore è nata che ero già grande. Le persone però possono cambiare nel tempo. Quindi non voglio dare risposte”.