Ospite di Verissimo, Roberta Capua è finita in lacrime. La conduttrice ha raccontato il periodo complicato che ha vissuto. Nel giro di pochi mesi ha perso i genitori e si è separata da suo marito.

Roberta Capua, ospite dell’ultima puntata di Verissimo, si è lasciata andare a confessioni importanti. Il 2023 è stato per lei un anno terribile, che l’ha vista perdere entrambi i genitori e mettere fine al suo matrimonio con Stefano Cassoli. Nel giro di pochi mesi si è ritrovata completamente sola e nel raccontarlo non è riuscita a trattenere le lacrime.

La Capua ha raccontato:

“Il 2023 mi ha portato via due persone importantissime, cioè mio padre e mia madre uno dopo l’altro… Non ci aspettavamo che papà ci avrebbe lasciati per primo. È stata una cosa inattesa. Per fortuna mamma non se n’è neanche accorta. Nel dolore si è risparmiata questa cosa che per lei sarebbe stata devastante. Si è rotto il femore, da quel momento non si è più ripreso. In tre mesi se n’è andato, si è lasciato morire. (Mamma Marisa, ndr) ormai non ci riconosceva più […] La sua morte è stata molto dura, anche perché ancora non avevamo fatto in tempo a metabolizzare la scomparsa di papà, ma con lei è stato diverso, perché eravamo più preparati”.