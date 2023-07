Roberta Capua è fuori dalla Rai. La conduttrice, che secondo qualcuno avrebbe dovuto condurre La volta buona, è stata messa in panchina in favore di Caterina Balivo. La sua versione dei fatti non si è fatta attendere.

Roberta Capua fuori dalla Rai: la sua versione dei fatti

Intervistata da TvBlog, Roberta Capua ha commentato la sua uscita dai palinsesti della Rai. Nelle scorse settimane si credeva che l’ex Miss Italia fosse stata scelta per la conduzione del format La volta buona, ma adesso sappiamo che le redini del programma sono andati a Caterina Balivo, che torna a Viale Mazzini dopo anni di assenza. Come sono andate davvero le cose? A rivelarlo è stata la stessa Roberta.

Le parole di Roberta Capua

La Capua ha raccontato:

“Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa“.

La scelta diversa, ovviamente, è Caterina Balivo, confermata anche dai vertici Rai. Per quanto riguarda Roberta, invece, di certo non la vedremo in tv fino a dicembre 2023.

Roberta Capua: al suo posto Caterina Balivo

La Capua, in merito alla sua mancata riconferma nei palinsesti Rai, ci ha tenuto a sottolineare:

“La polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina. (…) Prima si parlava di una conduzione singola, poi doppia, il programma ha preso una piega diversa da quella iniziale”.

Roberta, quindi, non è arrabbiata per la scelta fatta dai vertici di Viale Mazzini. In conclusione, ha voluto fare anche un’altra precisazione: la scelta di non condurre Estate in diretta è stata sua: