Caterina Balivo ha replicato contro Striscia la Notizia in merito ai suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica.

Caterina Balivo: la replica a Striscia la Notizia

Caterina Balivo ha deciso di replicare personalmente contro Striscia la Notizia dopo che il Tg satirico ha messo in circolazione indiscrezioni e illazioni in merito ai suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. “Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?” Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: “Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”, ha dichiarato attraverso le sue stories la conduttrice.

Caterina Balivo non ha fatto segreto di essere perfettamente a suo agio con il suo corpo e di aver imparato ad apprezzarlo anche con qualche kg in più o con qualche naturale imperfezione. La conduttrice ha più volte smentito di essere ricorsa alla chirurgia plastica e in tanti, tra i suoi fan, hanno lodato le sue parole attraverso i social.