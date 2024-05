Belen Rodriguez e Stefano De Martino non torneranno insieme, almeno per il momento. I due ex coniugi sono stati pizzicati in dolce compagnia, lui con una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo e lei con un ingegnere.

Belen e Stefano: con chi stanno ora?

Dopo l’ultima separazione, anche se i fan sperano ancora che non sia definitiva, Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ripreso in mano le proprie vite. Si vedono solo quando c’è di mezzo il figlio Santiago, ma sono comunque riusciti a stabilire un rapporto civile. Negli ultimi giorni, i due sono stati pizzicati in dolce compagnia e la domanda degli appassionati di cronaca rosa è arrivata puntuale: con chi stanno ora?

La nuova fiamma di Stefano De Martino

Il settimanale Chi ha beccato Stefano De Martino insieme ad una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo. Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge:

“Il primo giorno di libertà dagli impegni lavorativi Stefano lo trascorre con gli amici, sulla sua barca Santiago, in un posto ritirato in mezzo al mare, ma il fotografo di ‘Chi’ c’è. E immortala il fisico scultoreo di De Martino e quello di un’ospite particolarmente avvenente, Martina De Carlo, con cui il conduttore sembra avere un certo feeling. Una ragazza che non lavora nel mondo di Stefano e che sarebbe amica di un amico di Stefano. Ma basta vedere il golden boy della tv, lo scapolo d’oro, accanto a una donna per volare con la fantasia”.

Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez?

Dopo aver messo fine alla relazione con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha ritrovato il sorriso accanto al 34enne Angelo Edoardo Galvani. Il settimanale Chi li ha pizzicati durante un weekend in Franciacorta. Si legge:

“Li vediamo insieme nel cinque stelle Albereta Relais & Chateaux, in Franciacorta: lui con il consueto cappellino e lei con un abito a scacchi. Con loro ci sono alcuni amici, fra i quali riconosciamo Billy Berlusconi, figlio di Paolo, e la bionda moglie Matilde Bruzzone”.

Galvani, di origini siciliane, è un ingegnere nel settore energetico e un esperto di tecnologie sostenibili.