Le condizioni attuali di Michael Schumacher continuano a destare preoccupazioni in quanti lo hanno sempre amato. Secondo alcune indiscrezioni, la moglie Corinna sta facendo di tutto per sostenere i costi legati al ricovero.

Come sta davvero Michael Schumacher? Questa domanda risuona da quel maledetto 29 dicembre 2013, quando durante una discesa fuoripista in sci nel dipartimento francese della Savoia, è caduto sbattendo la testa contro una roccia. Da questo momento, la moglie Corinna ha mantenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni, però, sono saltate fuori alcune indiscrezioni sui costi legati al suo ricovero.

Secondo alcune voci di corridoio, per mantenere in vita Michael Schumacher la moglie Corinna e i suoi familiari starebbero sostenendo costi elevati. Sembra che stiano attingendo a tutti i fondi possibili, utilizzando i capitali accumulati negli anni. Secondo le stime dei tabloid, servono 7 milioni di euro all’anno per tenere collegato alle macchine Schumi. Fino ad oggi, quindi, la sua famiglia avrebbe sborsato più di 70 milioni.

Ad occuparsi dei conti, così come della privacy di Michael Schumacher, sarebbe la moglie Corinna. Sarebbe stata lei, ad esempio, a decidere di mettere in vendita la collezione di orologi di lusso appartenenti all’ex pilota. Nel frattempo, le condizioni attuali di Schumi continuano ad essere avvolte nel mistero.