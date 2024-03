A dieci anni dal tragico incidente sugli sci di Michael Schumacher e dopo un lungo silenzio della famiglia, arriva l’ultima decisione.

La decisione dei familiari stretti di Michael Schumacher

Dopo l’incidente di cui è rimasto vittima nel dicembre del 2013 sulle piste da sci di Meribel, dove Michael Schumacher cadde sbattendo la testa contro una roccia. Ciò che sappiamo da quel giorno è che gli ha causato inizialmente un coma e in seguito altri gravi problemi, ma non ne conosciamo l’entità.

La moglie e i figli dell’ex pilota hanno deciso di vendere la sua collezione di orologi ad un’asta che si terrà il prossimo 13 maggio a Ginevra.

I motivi dell’asta dei familiari di Michael Schumacher

Non conosciamo i reali motivi dietro questa scelta, ma è possibile che la famiglia del campione abbia bisogno di denaro per continuare a sostenere le spese per la sua riabilitazione, dispendiosa in questi oltre dieci anni.

In vendita l’orologio dell’amico Jean Todt

Tra i tanti modelli che finiranno all’asta dunque ce n’è anche uno che gli è stato regalato dal suo team manager ai tempi della Ferrari, Jean Todt. Una delle poche persone che dal giorno dell’incidente ha avuto la possibilità di vedere Michael Schumacher e di conoscere le sue condizioni di salute.