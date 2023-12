Dieci anni fa l'incidente che ha cambiato la vita di Michael Schumacher

Ginevra, 29 dic. (askanews) – Sono passati dieci anni da quando per un incidente, la vita di Michael Schumacher è totalmente cambiata, non per un impatto sulla sua monoposto ma una caduta dagli sci sulla neve di Maribel nell’Alta Savoia francese. Il 7 volte campione iridato di F1 il 29 dicembre 2013 è caduto durante un fuoripista e nell’impatto ha riportato gravi lesioni cerebrali. Nessuna responsabilità stabilirono le indagini, solo una tragica fatalità. Sulle sue reali condizioni di salute dopo una vita passata sotto i riflettori regna il più stretto riserbo. La famiglia e i medici hanno sempre protetto il campione tedesco che non è mai più apparso in pubblico ed è uscito di scena.

Il 3 gennaio prossimo, Michael Schumacher compirà 55 anni, è entrato nella leggenda vincendo sette titoli mondiali, due con la Benetton (1991-1995) e ben cinque consecutivi con la Ferrari tra il 2000 e il 2004. Il mondo della Formula ancora spera di rivedere Schumi, l’affetto dei fan per il campione è rimasto immutato nel tempo.