Riforme: Boccia a Menia, 'menzogna rifugio della viltà'

Roma, 29 mg. (Adnkronos) – "Segnaliamo alla Presidenza che l’intervento del senatore Gasparri non era certamente sull’emendamento sul quale ha chiesto la parola, ma è stato un comizio, molto apprezzato dalla maggioranza, ma che noi abbiamo ritenuto fuori luogo. Invece che costituire una risposta e un giudizio sulla nostra proposta emendativa, è stato un intervento di scherno, sberleffo, derisione delle nostre posizioni. Lo dico perché proprio di atteggiamenti come questo abbiamo discusso nella riunione dei capigruppo e siamo tornati in Aula solo dopo aver avuto la garanzia del fatto che di quanto è avvenuto in Aula si occuperà, e speriamo sanzionerà, il Consiglio di Presidenza”. Lo ha detto il Aula il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.

“Il senatore Menia – ha sottolineato Boccia – ha risposto con un’aggressione fisica alle parole e per giustificarla ha dichiarato che è stata una risposta a un atteggiamento che io ho tenuto io in Aula. Mentre eravamo qui riuniti con gli altri presidenti dei gruppi di opposizione, per decidere come procedere, ero di spalle all’Aula, succede, accade spesso quando si stanno organizzando i lavori. Ma ciò è accaduto mezz’ora prima dell’aggressione di Menia. Voglio solo dirgli che la menzogna è il rifugio della viltà, non vorrei che fosse la strada seguita pubblicamente da Menia”.